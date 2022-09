Review: NBA 2K23 (PC)

2K Games en Visual Concepts hebben dit jaar weer een nieuwe basketball game gedropt, natuurlijk hebben wij het over NBA 2K23.

Deze review is gebaseerd op ervaringen met de PC-versie van NBA 2K23.

Net zoals bij iedere andere sportgame, is er ieder jaar weer een nieuwe versie op de markt beschikbaar. NBA 2K23 maakt zich hieraan niet schuldig, ook zij hebben een kersverse game gemaakt voor de echte basketball liefhebber.

Dit jaar staat op de cover het wonderkind Devin Booker van de Phoenix Suns. Ook zien we legende Michael Jordan op de cover van de “Michael Jordan Edition” van NBA 2K23.

Mocht je de laatste hebben aangeschaft dan zul je gebruik kunnen maken van een aantal extra’s, zoals extra MyCareer VC (virtual credits), MyTEAM punten en een aantal speler kaarten voor deze game mode.

Ode aan een legende en tijdperk.

Zoals eerder werd vernoemd heeft NBA 2K23 óók Michael Jordan op zijn cover staan. Visual Concepts en 2K Games hebben namelijk ook een hele game mode toegewijd aan Michael Jordan en andere legendes van zijn tijd.

Denk hierbij aan Kobe Bryant en Shaquille O’Neal, maar ook bijvoorbeeld het hele legendarische team van de Chicago Bulls die meerdere kampioenschappen hebben gewonnen.

In “The Jordan Challenge”, zoals de game mode heet, kun jij een kijkje terug nemen in 15 van de belangrijkste wedstrijden uit de carriëre van de basketball icoon. Je speelt niet alleen de wedstrijden “opnieuw” maar je neemt echt een stap terug in de tijd. Zo maakt deze game mode slim gebruik van visuele filters en andere designs van zowel het veld tot aan het scoreboard.

Niet alleen de wedstrijden zijn belangrijk in deze game mode, maar ook items zoals iconische interviews.

Realisme tot een nieuw niveau.

NBA 2K23 heeft dit jaar een totaal ander gevoel op basis van zijn gameplay en controls. De vorige games stonden namelijk bekend om dat zij heel weinig gevoel in het spel hadden of juist het tegenovergestelde. Dit jaar heeft Visual Concepts het gevoel van de game juist, althans bijna.

Iedere beweging die je maakt met je controller, heeft ook een bepaald gewicht met zich mee. Zo voelt het schieten van de bal dit jaar een stuk fijner aan, nu geeft een 3-punter nog een prettiger gevoel dan voorheen.

Neem dit niet met een korreltje zout als ik zeg dat het spel wel een leermomentje vereist. Zo heb ik toch wel een uurtje of twee moeten wennen aan de bewegingen en het smijten van de bal. Zodra je eenmaal de feeling van de game hebt te pakken, hoef je niet meer zodanig te letten op het schietbalkje.

Qua bewegingen zijn er ook weer een aantal “signature moves” bij gekomen van allerlei spelers in de NBA; zowel van All-Stars tot aan de Rookies die dit jaar erbij zijn gekomen. Het aanpassen van je speler is nog nooit zo divers geweest, zo kun je je karakter een uniek move set geven hoe deze zich gedraagt op het veld.

Ander platform, ander spel.

NBA 2K23 is weliswaar een goed spel maar uiteindelijk niet helemaal rozengeur en manenschijn. Zo is er eerder dit jaar bekend gemaakt dat er wéér content verschillen zijn tussen Current-Gen (PS4/Xbox One varianten + PC) en Next-Gen (PS5/Xbox Series varianten).

Helaas worden PC spelers dit jaar wéér geklassificeerd onder current-gen spelers, tot verbazing en irritaties toe van alle fans en content creators. De reden hiervoor was dat 2K Games en Visual Concepts de gameplay ervaring wilde optimaliseren voor de Next-Gen spelers. Wel hebben beide bedrijven een statement gereleased dat zij zullen “onderzoeken” of het mogelijk is om PC te categoriseren bij het Next-Gen platform.

Ook is het bekend geworden dat de PC-versie van NBA 2K23 een port is geweest van de Current-Gen console versies van het spel. Dit valt zeer zeker terug te zien in het grafisch aspect van het spel. Zo zijn er nauwelijks veranderingen te zien vergeleken met NBA 2K22.

Het verschil in content is voornamelijk te merken in de veel gespeelde MyCareer. Het verhaal voor Current-Gen spelers speelt zich weer af op de “G.O.A.T. Boat”, net zoals de vorige delen. Hierbij zijn veel laadschermen van toepassing en alles is vrij onoverzichtelijk. Om naar een in-game winkel te gaan, zul je eerst door gemiddeld 2 á 3 laadschermen moeten voordat je überhaupt iets kan uitkiezen.

Een console speler bevindt zich in “MyCity”. Een grote open wereld waarbij er vrijwel geen laadschermen zijn om iets te doen. Veel verschillende omgevingen waarin offline zowel als online gespeeld kan worden met vrienden of vreemden. Ook zullen console spelers meer achtergrond verhaal krijgen; zo kunnen zij sidequests doen in de stad om hun respect te verdienen in de stad maar ook in de NBA en zijn fans.

De algemene gameplay en het verhaal op PC klopt niet helemaal omdat er simpelweg content mist die wel speelbaar is op de Next-Gen consoles. Zo zie je bijvoorbeeld plotseling boze fans op je scherm zonder enige uitleg, terwijl je de uitleg en aanloop hiervan wel meemaakt op de Xbox Series of Playstation 5.

Wel is het zo dat beide versies net zoals alle voorgaande jaren, heel erg de nadruk leggen op microtransactions. Zo kun je VC (virtual credits) kopen waarmee je veel verschillende dingen kunt doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je speler upgraden, kledij kopen in een winkel of misschien spelers inkopen voor MyTeam. Dit gaat allemaal onder één currency waardoor je al heel snel zonder credits komt te zitten, natuurlijk geven zij dan subtiele hints dat je extra credits kan kopen door meer geld tegen je scherm aan te smijten. Natuurlijk kun je de credits ook verkrijgen in het spel, echter ben je hier heel lang mee bezig.

Verdict

NBA 2K23 op PC lijkt helaas op veel aspecten een clone van 2K22.. op PC althans. Vergeleken met consoles mist er veel content wat echt een verandering brengt aan de belevenis van het algehele spel. De algemene gameplay tijdens een wedstrijd zijn positief verbeterd, en was ook al enige tijd nodig.

Wel een minpuntje is dat microtransactions nog steeds een groot onderdeel is van het onderliggend systeem van het spel.