Iron Man game aangekondigd, ontwikkelaar is EA’s Motive

Er gingen al een geruime tijd geruchten dat EA aan meerdere Marvel games werkt, waaronder Iron Man. Deze geruchten blijken te kloppen want Motive is hard aan het werk om dit een realiteit te maken

De aankomende Iron Man game is weliswaar nog in een vroege stadium van ontwikkeling maar EA en Motive waren zo aardig om ons te voorzien van een eerste beeld waar we een nog in donker gehulde Iron Man zien. De game wordt ontwikkeling door EA Motive dat gebaseerd is in Montreal en staat onder leiding van Olivier Proulx die vooral bekend staat voor zijn werk aan Marvel’s Guardian’s of the Galaxy. Een van de latere Marvel games die door velen wordt omschreven als een van de beste Marvel games. Motive studio’s staat vooral bekend om zijn werk aan de single-player campaign van Star Wars: Battlefront 2, Star Wars: Squadrons en de opkomende Dead Space remake.

“It’s an honor and privilege to have the opportunity to make a video game based on one of the most iconic Super Heroes in entertainment today. We have a great opportunity to create a new and unique story that we can call our own. Marvel is encouraging us to create something fresh. We have a lot of freedom, which is so engaging for the team.” – Olivier Proulx, Executive Producer bij Motive

De game wordt ontwikkeld samen met Marvel Games en zal een origineel verhaal vertellen over Tony Stark en zal een open-wereld, third-person, action-adventure, single-player game worden. Marvel Games en EA schijnen de laatste tijd goeie vrienden te zijn aangezien dit niet het enige Marvel project is dat de gigant samen met EA maakt. Welke andere games nog in ontwikkeling zijn is niet bekend al werd laatst wel al gelekt dat EA ook aan een Black Panther game werkt.