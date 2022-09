Preview: Gepuzzel in het duistere Scorn op Gamescom 2022

Scorn is een duistere game die erg is geïnspireerd door de horror esque stijl van H.R. Geiger. In deze nieuwe game van Ebb Software ga je al puzzelend de gruwelijke wereld door

Schrik jij niet af van geweld, ingewanden, donkere gangen en afschuwelijke geluiden? Dan valt Scorn waarschijnlijk wel in de smaak. In de 45 minuten lange demo die ik heb mogen uittesten op Gamescom 2022 waande ik mij in een horror wereld waar ik niet zonder hulp uit kwam.

Hou jij je hoofd erbij?

Scorn wordt beschreven als een sfeervolle first-person horror-adventure game die zich afspeelt in een nachtmerrie achtig universum vol vreemde wezens en sombere omgevingen. Je wordt als het ware in de wereld gegooid waarna het aan jou de taak is om uit te vinden wat er precies gaande is. Dit doe je door letterlijk je (in-game) handen overal in te steken. Dit moet aangezien aan jouw hand een soort van sleutel verbonden zit. Dit gaat gepaard met wel heel overtuigend ranzige sound-effects waar je haren van overeind gaan staan. Beetje bij beetje verken je de wereld en kom je er al snel achter dat de game je niet bij je handje gaat vasthouden. Door de omgeving goed te verkennen kom je erachter dat de wereld verwacht dat je bepaalde puzzels oplost om verder te komen. Echter zijn deze puzzels niet bepaald makkelijk en verwacht de game dat je goed je hoofd erbij houdt.

Gruwelijk gedetailleerd

In mijn demo heb ik meerdere malen mogen aanschouwen hoe dat de wereld van Scorn omgaat met de afgrijselijk zielige wezens die onderdeel uit maken van de game. Deze wezens zijn net zoals de rest van de game op een lugubere manier vormgegeven en maken onderdeel uit van de puzzels. In de demo op Gamescom moest ik bijvoorbeeld een wezen bij een stoel krijgen. Wanneer ik dit eindelijk voor elkaar had gekregen werd het wezen zonder pardon voor mijn ogen afgemaakt zodat ik zijn hand kon gebruiken om verder te gaan. Deze puzzels maken allemaal onderdeel van het verhaal en al gaandeweg open je steeds meer paden die je verder leiden. Op een later punt in de game komt er ook combat bij. Echter heb ik dit niet kunnen testen aangezien dit geen onderdeel was van de demo. De ontwikkelaars benadrukte mij dan ook dat alhoewel er combat in de game zit, dit zeker niet de hoofdrol speelt. Je kan de game zelfs voltooien met zo min mogelijk combat.

Gruwelijke uitstraling, gelikte uitvoering

Scorn mag dan wel een duistere game zijn de gameplay loopt echter aardig soepel. Op de PC die voor mij klaar stond op Gamescom ervaarde ik een constante framerate en zag de game er geweldig uit in 4K. De game is daarom ook alleen beschikbaar voor next-gen consoles en PC. De wereld is extreem gedetailleerd opgebouwd waardoor je elk klein detail kan zien. In een lugubere wereld als dit kan je dat natuurlijk als een voordeel of een nadeel beschouwen want de gruwelijke uitstraling heeft de game te danken aan de designs van H.R Geiger, deze horrormeester staat vooral bekend om het bedenken van de Aliens in de Alien horror-reeks.

Heb jij genoeg geduld?

Tijdens mijn demo moest ik op een paar momenten hulp vragen omdat het voor mij niet geheel duidelijk was hoe ik verder moest komen. Mede door de tijdsdruk kon ik het mij niet veroorloven om eindeloos te zoeken, ik vraag mij echter wel af hoe dit zal uitpakken in de game die uiteindelijk in de schappen zal verschijnen. De game verwacht dat je er echt je hoofd bij houdt en dat je de omgeving goed onderzoekt en alle mogelijkheden afgaat. Je handje wordt dan wel door griezelige apparaten gegrepen in game, buiten de game wordt deze niet vastgehouden. Zelfs al kom je bij de juiste puzzels terecht is het geen makkie. Ik moest een soort ei verplaatsen van de ene kant van een puzzel naar de andere maar er zaten overal andere eieren in weg. Met genoeg schuiven en nadenken lukte het mij om na 20!? minuten de puzzel op te lossen. Of mijn inzicht is niet al te best of de game is daadwerkelijk heel moeilijk.

Scorn is een prachtig maar gruwelijk vormgeven game die is bedoelt voor gamers met een hoop geduld, ben jij benieuwd hoe de wereld van Scorn jou zal bevallen? Gelukkig hoef je niet lang meer te wachten, Scorn is namelijk vanaf 21 September 2022 te verkrijgen en speelbaar op Xbox Series S|X en de PC. De game is in ontwikkeling bij Ebb Software en wordt uitgegeven door Kepler Interactive.

Ga jij de uitdagingen aan die Scorn te bieden heeft? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.