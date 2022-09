Logitech kondigt G Cloud handheld aan

Logitech en Tencent Games bundelen expertise en kracht om de G Cloud aan te kondigen. Deze handheld is gemaakt om via de cloud te kunnen gamen en zal daardoor de meeste games kunnen runnen. De handheld komt in Amerika uit in oktober dit jaar voor 350 dollar. Het systeem zal hoogstwaarschijnlijk met enig succes ook naar Europa komen, echter is daar momenteel nog weinig tot niets over bekend.

De Logitech G Cloud zal een smartphoneprocessor hebben dit al wat jaartjes oud is, namelijk de Qualcomm Snapdragon 720G. Dit was in het jaar van emissie een mid-range processor. Gezien de handheld via de cloud zal streamen, zal deze processor alles aan moeten kunnen. Je kan de handheld linken met je Game Pass, Google Play Store of Steam Link. Ook GeForce Now zal beschikbaar zijn. met een 7-inch Full HD lcd scherm, zal dit vrij heldere scherm ook touch ondersteuning hebben. Iets dat het apparaat ook bevat, wat je steeds minder ziet, is een audio jack voor je oortjes. Buiten dat zal de handheld opladen via USB-C. Of de batterijduur van 10-12 uur accuraat is, zal nog moeten blijken. De G Cloud zal 350 dollar kosten en zal waarschijnlijk, wanneer deze naar Europa komt, dezelfde prijs in Euro’s gaan dragen.

Hoe de bouwkwaliteit is, hoe de D-pad aanvoelt en hoe soepel de joysticks zijn, zal nog moeten blijken. Wanneer de handheld deze kant op komt, zullen wij natuurlijk alles doen om deze voor jullie te testen. Voor nu moeten we het doen met de Amerikaanse reviews die binnenkort vast en zeker zullen verschijnen. Voor nu is er vooral veel heisa over de prijs van het apparaat, gezien een full-blown Steam Deck maar 50 Euro meer kost. Mensen vinden dat deze handheld in de categorie Nintendo Switch Lite hoort, en nooit meer dan 250 Euro mag kosten. Bekijk de promo hier beneden: