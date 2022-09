Elke 6 maanden een nieuwe Star Wars game?

Star Wars blijft een ongekend populaire franchise. Na een paar misstappen die Disney heeft gemaakt met de sequel-trilogy lijkt de media gigant de weg voorwaarts positief in te zien zo blijkt uit een nieuw artikel van bekend insider Tom Henderson

Veel fans waren niet bepaald tevreden met de herintroductie van de franchise, met name de film The Last Jedi en het vervolg The Rise of Skywalker krijgen tot op de dag van vandaag veel haat over zich heen. Mede daarom is Disney er tijdelijk vanaf gestapt om film en zich zich te focussen op andere media waaronder TV en games. Op TV heeft Disney al aardig wat successen behaald waaronder de populaire shows The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi en hun laatste klapper Andor (Laten we Bobba Fett maar even vergeten). Met de aankondiging dat er ook nieuwe films in de maak zijn lijkt Disney niet te stoppen. Star Wars games waren een tijd heel zeldzaam totdat EA de exclusieve rechten verloor. Vanaf het begin van 2021 herintroduceerde Disney daarom ook LucasFilm games en die hebben niet stil gezeten zo blijkt uit een nieuw artikel van Tom Henderson geschreven voor Insider-Gaming.

Een en al Star Wars

Disney zou van LucasFilm Games verwachten dat ze iedere 6 maanden met een nieuwe AAA titel op de proppen kunnen komen. De afgelopen jaren zijn er al een hoop games binnen de franchise aangekondigd waaronder:

Amy Hennig’s Star Wars Game – Skydance Media

First Person Shooter – Respawn Entertainment

Open Wereld Game – Ubisoft Massive

Star Wars: Eclipse – Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake – Saber Interactive

Jedi: Survivor (Fallen Order sequel) – Respawn Entertainment

Star Wars: Hunters – Zynga

Strategy Game – Respawn Entertainment

Veel van deze games beschikken echter nog niet over een release datum en sommige zouden minimaal 4 jaar verwijdert zijn waaronder Star Wars: Eclipse en Knights of the Old Republic Remake die momenteel in een zogenaamde “development hell” bevinden. Buiten deze 8 games games zouden er volgens Tom nog meer in pre-development stages zitten.

Cool little scoop here, Disney wants a new Star Wars game every 6 months.https://t.co/FxuqnGT9so — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 26, 2022

De eerst volgende game kunnen we echter al in Maart 2023 spelen. Star Wars Jedi: Survivor is het vervolg op de immens populaire Star Wars Jedi: Fallen Order en belooft het verhaal van Cal Cestis te vervolgen.

