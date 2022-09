Google Stadia stopt er mee

Google heeft met een persbericht vandaag ons laten we dat de streamingdienst ermee ophoudt. Ook heeft het bedrijf aangegeven dat zij verkochte hardware en software gaan terugbetalen aan de consumenten.

Google Stadia bood de mogelijkheid om spelers met alle soorten hardware te laten genieten van AAA games. Hier komt echter vrij snel na de release weer een einde aan. Google heeft namelijk aangekondigd te stoppen met de streamingdienst Stadia. Het is vanaf nu dan ook al niet meer mogelijk om games te kopen in de online winkel. De dienst sluit volledig in januari van het nieuwe jaar en vanaf deze datum kun jij dus ook niet meer jouw Stadia games spelen.

Reden voor het offline halen van de service is dat het aantal niet het aantal spelers heeft gekregen waar Google op hoopte. Verder zeggen zij in hun blogpost dat dit een moeilijke beslissing was voor het bedrijf. De technologie waarop Stadia is gebaseerd blijft wel nog bestaan en wordt ingezet voor andere services van het bedrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Youtube.



Geld terug

Belangrijk is natuurlijk dat vanaf het nieuwe jaar het niet meer mogelijk gaat zijn om jouw aangekochte games te spelen op de Stadia. In een digitale wereld is dit natuurlijk een hekel punt voor veel gamers en een reden dat mensen fysiek blijven kopen. Google heeft in de blogpost verteld dat zij alle hardware en software zullen vergoeden die gemaakt zijn. Het enige dat hierbuiten valt is de Stadia Pro abonnementen. Hier kreeg je voor een bedrag per maand een aantal games die je voor altijd kon spelen. Verdere details over hoe deze terugbetaling op gang gezet gaat worden moeten nog bekend worden gemaakt door het bedrijf.

Heb jij wel eens op de Stadia gespeeld? Wat vindt jij van het streamen van games? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.