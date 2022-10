God of War Ragnarök duurt 40 uur om te voltooien

God of War (2018) was al een dijk van een game dus het was te verwachten dat het vervolg nog groter zou worden! Volgens een nieuw artikel van Tom Henderson voor Insider Gaming zal dit inderdaad het geval zijn!

De originele God of War uit 2018 nam ons mee op reis door de verschillende werelden van de Noorse Mythologie. Hier zagen we een hele andere kant van Kratos (de chagrijnige god van de oorlog) waar we in een ongeveer 20 uur durende storyline verschillende realms uit de Noorse Mythologie bezochten en mee werden genomen in een emotioneel verhaal over een vader en zoon die de as van hun vrouw/moeder willen uitstrooien. De game eindigde met een flinke cliffhanger die beloofde nog meer Noorse goden, werelden en verhalen te introduceren. We hebben er 4 jaar op moeten wachten maar het is bijna zover om weer samen met Kratos en Atreus de Noorse Mythologie in te duiken en daar zal je ongeveer 40 uur voor nodig hebben!

Een aantal bronnen hebben bevestigd dat de main story van Ragnarök even lang zal zijn als God of War (2018). Beide games bevatten namelijk ongeveer 20 uur aan main story. Ragnarök zal van die 20 uur ongeveer 3.5 uur besteden aan cutscenes. De overige 20 uur zal je besteden aan zij-missies en andere gameplay waarvan ongeveer 1 uur aan cutscenes. Dit betekent dat Ragnarök ongeveer 8 tot 9 uur meer side-content bevat dan zijn voorganger. Gezien het feit dat Ragnarök belooft het einde te worden van de Noorse setting voor de games zal deze tijd hoogstwaarschijnlijk hard nog zijn om het verhaal tot een compleet en goed einde te brengen. De extra content is niet verassend aangezien er ook bekend is gemaakt dat de game 90.6GB van de hardeschijfruimte in beslag zal gaan nemen, wat ook weer het dubbele is van de ruimte dat God of War (2018) in beslag nam.

Veel informatie over het verhaal of de gameplay is nog niet vergeven, het is verassend stil rondom de game. Zou dit te maken hebben met het feit dat Santa Monica Studios heel voorzichtig is met het vrijgeven van spoilers? De informatie die reeds is vrijgegeven vind je allemaal hier!

De game zal te verkrijgen zijn vanaf 9 November 2022 op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De story trailer gaf ons eerder vorige maand een story trailer waar je al wat hints van het mega verhaal te zien krijgt.

Is God of War Ragnarök ook jouw meest geanticipeerde game van het jaar? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.