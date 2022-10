CD Project Red werkt aan 5 nieuwe games

CD Project Red heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad na de grote misstap die ze gemaakt hebben met Cyberpunk 2077. Langzaam krabbelt het bedrijf weer terug en één ding is zeker, ze zitten niet stil

Tijdens hun laatste update naar investors heeft CD Project Red meer bekend gemaakt over hun aankomende projecten. De komende jaren kan je het komende van CDPR verwachten:

Project Polaris

Dit project zal het begin zijn van een gloednieuwe trilogy van games die zich afspelen na The Witcher 3. Hiermee geeft CDPR aan dat ze deze 3 games in een span van 6 jaar willen uit brengen.

Project Canis Majoris

Canis Mojaris is een volledig nieuwe The Witcher Game die wordt ontwikkeld door een externe studio die wordt geleid door ervaren ontwikkelaars van eerdere The Witcher games.

Project Sirius

Een nieuwe The Witcher game die volledig wordt ontwikkeld door The Molasses Flood een studio die een tijd terug is opgekocht door CDPR, samen met CDPR zal er gewerkt worden aan een nieuwe single-player experience waarin ook multiplayer verweven zit.

Project Orion

De volgende Cyberpunk game die in ontwikkeling is en zal de franchise verder vooruit duwen.

Project Hadar

Een volledig nieuwe IP met een nog onbekende setting. De game is nog niet in actieve ontwikkeling maar CDPR is de basis aan het leggen voor deze nieuwe setting.

En nog meer nieuws?

Tijdens de video werd er ook meer informatie vrijgegeven over de aankomende The Witcher 3 Next Gen update die vooralsnog dit jaar uit zal komen, een specifieke releasedatum is niet gegeven. De studio stapt na de aankomende expansion voor Cyberpunk 2077 geheel over op Unreal Engine 5 en komt er een nieuwe studio in Noord-Amerika. Verder geeft CDPR aan dat multiplayer een veel grotere rol zal gaan spelen in al hun aankomende projecten. Het bedrijf zal het ook zonder co-founder en co-CEO Marcin Iwinski moeten doen aangezien de oud CEO opstapt.

Vind jij dat CDPR veelste vroeg is met al deze aankondigen of zou je willen dat meer bedrijven zit deden? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.