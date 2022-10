PlayStation wilt meer uit Elden Ring ontwikkelaars halen

Onlangs hebben twee partijen een flinke smak geld geloodst in de Japanse ontwikkelaar From Software. Eén van de twee partijen net een grote zak groen is Sony PlayStation geweest. Onlangs deelde Hermen Hulst wat de intenties zijn achter de investering in From Software.

From Software kennen we ondertussen wel. De Japanse ontwikkelaar staat bekend om het maken van Elden Ring, de Dark Souls trilogie, Sekiro en niet uiteraard, de PlayStation 4 Exclusive: Bloodborne. Onlangs hield Reuters een interview met Head of PlayStation Studios’ Hermen Hulst, voormalig directeur van Guerrilla Games.

“You should think of collaborations on the game development side first and foremost, but it’s also not unthinkable with our PlayStation Productions efforts that we explore opportunities,” weet Hermen Hulst te melden over de investering in From Software.

Het voornaamste is dus dat de investering te maken heeft met de samenwerking tussen PlayStation en From Software op het gebied van games die ontwikkeld worden. Zoals we hebben gezien bij onder andere Bloodborne. En zoals we allemaal wel weten, krijgen we daar geen genoeg van en zien we maar al te graag een PlayStation 5 versie van Bloodborne of een vervolg op de PS4-hit.

Verder lijkt Sony verder te kijken dan games en zien ze kansen om From Software IP’s op het grote witte doen te tonen. Zoals we hebben gezien gaan het witte doen en games hand in hand bij PlayStation. Uncharted op het witte doek kwam ongeveer gelijk met de Legacy of Thieves Collection op PS5. Daarnaast zagen we recent de release van The Last of Us PArt 1 op de PS5. Gelijktijdig met de eerste beelden van de HBO Original: The Last of US. Er verschijnt in de toekomst ook een serie van Horizon. Recente lekken bevestigen een remake/remaster van de eerste Horizon game voor PS5. Dus, PlayStation Productions, een Bloodborne filmpje, misschien?

