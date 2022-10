Gerucht: Death Stranding 2 krijgt codenaam ‘Ocean’

Hideo Kojima houdt zich voorlopig nog stil over waar Kojima Productions mee bezig is. Maar, we denken allemaal wel hetzelfde; een Death Stranding 2 lijkt het meest logisch. En alhoewel Kojima zich nauwelijks tot nooit bezighoudt met logica, blijven de geruchten komen over codenaam ‘Ocean’, een naam die passend lijkt bij het concept dat Death Stranding heet.

Death Stranding was een enorm succes en de game ligt nog steeds vaak in de mond van gamers. Het was niet iedereens cake, maar de meesten gamers konden de game vanaf launch waarderen en anderen komen er nu pas achter wat voor een uniek stukje kunst je in je handen krijgt met deze titel. Het gerucht over Codename Ocean komt van een ResetEra gebruiker onder de naam Dusk Golem.

Volgens Dusk Golem zou Hideo Kojima een lange termijn deal hebben met Sony voor een multi-game traject. En alhoewel er geruchten waren over Kojima die meer games voor Xbox gaat maken, is het tot dusver nog allemaal speculatie. Buiten de codenaam, die tevens ook gewoon maar een gerucht is, is er nog geen informatie verschenen vanuit derden of vanuit Kojima of Sony zelf. Dat er een nieuwe Death Stranding gaat komen is voor velen een gegeven, iets dat logisch klinkt, dus laten we hopen dat de studio hier dan ook hard aan werkt. Games met een uniek concept en een nog uniekere thematisering als deze zijn een frisse adem voor de gaming industrie.

