Nieuwe Silent Hill wordt woensdag eindelijk aangekondigd

Het is heel erg lang stil gebleven omtrent Silent Hill. Zo lang zelfs, dat de oorspronkelijke maker van de nieuwe Silent Hill in de tussentijd al bijna 2 nieuwe games heeft gemaakt met de overblijfselen en contacten van de eerste game. Ik heb het dan natuurlijk over Hideo Kojima, die Death Stranding maakte samen met enkele bekende acteurs, zoals Normal Reedus (die dus eigenlijk de hoofdpersonage zou spelen in Silent Hill. Dezelfde Silent Hill waar Kojima aan werkte voordat Konami hem de deur wees).

Ondertussen zien we naar verluid al bijna de komst van Death Stranding 2, maar nog steeds geen Silent Hill. Daar gaat eindelijk verandering in komen. Want aanstaande woensdag gaat Konami ons allemaal omverblazen met een reusachtige aankondiging. Een nieuwe grote AAA titel in de Konami franchise. Toch?

Wie weet. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Het staat in ieder geval te gebeuren. Aanstaande woensdagavond om 23:00 zal Konami het witte doek van het project halen en het tonen aan de buitenwereld. Eindelijk! In welke hoedanigheid dat gaat gebeuren, moet zich nog maar even wijzen.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022