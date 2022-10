Review: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ubisoft en Nintendo brengen ons een sequel op de goed ontvangen Mario + Rabbids crossover, onder de naam; Sparks of Hope. Wordt deze sequel net zo sterk als de eerste game? Check het in onze review!

Kingdom Battle, de eerste Mario + Rabbids game kwam als een meer dan aangename verrassing voor fans. De euforische samenwerking/ crossover tussen deze twee werelden leek alsof deze zo bedoelt was vanaf het begin. De wezens uit beide werelden gaan gewoon enorm goed samen en je hoort de naam Kingdom Battle nog vaak vallen als het gaat over tactische games met een leuke twist. Als het aankomt op presentatie, dan is dit een door en door Nintendo game, op zowel grafisch gebied als art direction. Dit zie je terug in zowel de game zelf, als de cinematics. Dus, hoe is Sparks of Hope?

Sparks of Hope

Een titel als deze, waar sowieso enorm goed over nagedacht is, komt dus niet zonder reden. In het verhaal van Sparks of Hope wordt je al snel in het sterrenstelsel geworpen en geïntroduceerd aan de vijanden. Cursa is namelijk chaos aan het creëren in het universum en maakt een mix tussen Lumas en Rabbids. Het is aan jou als speler om op tactische wijzer het universum te herstellen en de Sparks te redden. De mix van humor binnen zowel het Mario als Rabbids universum is weer lachen geblazen. Ik hou enorm van deze droge humor en ben een groots fan van sarcasme, dus een mix van beiden valt me altijd goed. Het verhaal heeft emotionele momenten, mooie momenten en grappige momenten en doseert deze enorm goed. Ook is het gewoon een goed geschreven geheel en zit je vaak genoeg in spannende momenten. Beep-O, een volledig ingesproken vliegende robot, zal je ondersteunen in je verhaal. Dit maal zijn er 9 personages om te kiezen, de nieuwe zijnde Rabbid Rosalina, Edge en Bowser. Edge heeft wat dat betreft ook wel een passende naam, zoals in de thumbnail van deze review te zijn spreken we van een ‘edgy boy’. Wat ik zelf een unieke toevoeging vind, zijn de voice lines in combat, al moest ik er even aan wennen.

Lush & alive

Een groot positief aspect van deze game blijft toch wel het charme. De game zit vol levendige kleuren en gebieden, die veel afwisselender zijn dan in het vorige deel. De muziek is immens goed gebracht en past altijd perfect in het moment dat zich afspeelt, er zijn meer en uitdagendere puzzels en geheimen en ook het snelreizen is heel fijn dit keer. De presentatie is gewoonweg naadloos en verbeterd op ieder vlak. Waar Kingdom Battle meer bestond uit staged levels, heeft Sparks of Hope een veel meer open-wereld design, dit maakt niet alleen het snelreizen makkelijker, maar zorgt ook voor een meer herspeelbaar spel. Zo zijn er encounters die in dit nieuwe format veel beter werken, dan met staged levels.

Gameplay en nieuwe elementen

Het nieuwe personage, Edge, zal een zwaard benutten en kan snel bewegen. Hij is een goede close-range speler. Zo heeft ieder nieuw personage zijn of haar unieke rol in combat. Je krijgt veel skills en extra’s door Sparks te verzamelen, maar de progressie is dit keer gebaseerd op levels, een iets traditionelere aanpak dan in het vorige deel, dat vooral gebaseerd is op gear. Je krijgt nu dus een meer RPG gevoel, door stats en skills vrij te spelen en te levelen. Ook krijgen alle personages unieke skills erbij, speciaal voor dit deel. Rabbid Peach heeft zo al snel een soort rocket launcher, die over cover heen kan schieten. Mario kan de lucht in zo kan ik nog wel even doorgaan. Ieder personage speelt heel anders, wat de afwisseling lekker en luchtig houdt. Gevechtsvelden zijn in dit deel niet meer gebaseerd op een grid (blokjes), dus je kan nu in een bepaalde radius vrij rondlopen en jezelf positioneren, dit voelt gelijk veel moderner en van deze tijd. De vrijheid tegenover het vorig deel is immens, ook in het wisselen tussen je personages in een beurt. Je hebt 3 soorten punten om in je beurt te gebruiken, actiepunten, springpunten en dashpunten. Ieder personage krijg 2 actiepunten. Dit zorgt ervoor dat je eindeloos veel tactieken kan benutten in gevechten. Met de Sparks kan je onder andere status effecten toedienen op vijanden, of een element toevoegen op je wapens. Deze Sparks kan je slotten op je helden. Gezien sparks bepaalde elementen bevatten, geven deze je immuniteit en een hogere defence voor het element dat je draagt.

Verdict

Sparks of Hope is een geperfectioneerde en uitgebreidere sequel op Kingdom Battle. Het verbeterd de game op ieder vlak en speelt naadloos. De game zit vol humor, kleur en charme en is op ieder vlak een dikke aanrader. Ik heb weinig tot niks aan te merken op Sparks of Hope en ik hoop (haha) dat een derde deel net zo goed als al niet beter wordt. Ubisoft heeft met deze titel bewezen dat ze meer dan capabel zijn om een onwijs sterke Nintendo titel uit te brengen. Het bedrag van 60 Euro is deze titel meer dan waardig!