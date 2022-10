DualSense Edge kost je bijna een halve PlayStation 5

De PlayStation 5 Pro controller met de officiële naam: DualSense Edge verschijnt begin volgend jaar. Pre-orders worden over een week aangenomen. Vandaag komen we achter de release datum en de nogal vrij hoge prijs van de robuuste controller.

Vanaf 26 januari 2023 is de DualSense Edge wereldwijd verkrijgbaar. De hevig aanpasbare draadloze controller voor je PlayStation 5 verschijnt met een prijskaartje van €239,99. Het is een robuuste controller met verwisselbare onderdelen, waaronder volledige stick-modules. De knopjes aan de achterkant keren terug. Sony experimenteerde hier als eerste mee met de Back-Button Attachment voor de PlayStation 4’s DualShock 4. Deze probeerde we ruim 2,5 jaar geleden al uit! De triggers zijn aan te passen zodat ze sneller, of juist minder snel reageren. Verder is alles in te stellen. Zoals de gevoeligheid van de sticks, het beheren van profielen en zelfs een USB-kabel die zich vastgrijpt aan de controller zodat deze niet los schiet als je ‘m te ver van de console wilt trekken. Check een hele overview van de features in onderstaande video!

De volledige set komt in een draagbaar tasje met een ingebouwde oplaadmodule, vergelijkbaar met de Elite Controller van Xbox. In het tasje vind je verder ook nog de verwisselbare sticks, back buttons, kabel en kabelslot. De verwisselbare stick-modules worden exclusief verkocht.

Uiteraard mag je verder dezelfde features verwachten die ook gehuist worden in de standaard DualSense controller. Haptische feedback en adaptieve triggers blijven zelfs met al deze aanpasbare features een kern van de beleving met de Edge Controller.

De controller is vanaf 25 oktober vooruit te bestellen via PlayStation’s eigen winkel. Dit geldt voor de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg. Overige landen kunnen de controller pas vanaf 26 januari 2023 bestellen. Overige retailers krijgen de controller pas vanaf 23 februari 2023 in de verkoop.

Wij Nederlanders hebben dus geluk! Sta jij volgende week al in de digitale rij? Klik hier om naar de Direct.Playstation.com website te gaan om volgende week je controller te bestellen!