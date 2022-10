Silent Hill F aangekondigd – Silent Hill met Japanse setting

Silent Hill F is de dé nieuwe Silent Hill titel. Konami sloot de Silent Hill Transmission presentatie af met nog één laatste trailer. Een teaser voor de nieuwste titel in de horror franchise. Het wordt een titel met een Japanse setting. Iets wat overduidelijk doorschemert in de getoonde teaser.

Enorm veel weten we nog niet over Silent Hill F. Als we de beelden mogen geloven zien we in ieder geval dat dit geen Amerikaans dorpje is, maar een dorp in Japan. Is er een verbinding tussen het Amerikaanse dorp en het Japanse dorp? We weten het niet. Daar zullen we achter moeten komen zodra de nieuwe game verschijnt. Wanneer is dat? Weten we ook nog niet!

Oke, wat weten we wel over Silent Hill F?

Het verhaal wordt geschreven door Ryukishi07, wiens naam net zo mysterieus is als de getoonde game. Niemand weet hoe de beste man daadwerkelijk heet, maar zijn werken zijn, vooral in Japan, in ieder geval bekend. Zijn fictionele naam is vooral bekend door zijn werken in anime, manga en visual novels.

We weten ook dat de game wordt ontwikkeld door Neobards. Onder andere bekend van Re:Verse. Laten we hopen dat die game een misstap is geweest en dat ze meer dan capabel zijn om Silent Hill F net zo tijdloos te maken als zijn voorgangers.

De beelden hierboven geven ons al een kleine impressie van de sfeer en setting. Japan, met blijkbaar een soort van Clicker-Geisha? Het ziet er in ieder geval erg cool uit! Wanneer Silent Hill F precies moet verschijnen is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk voor welke platformen de nieuwe horror titel in ontwikkeling is. We weten wél dat de Remake van deel 2 verschijnt op PC en PlayStation 5. Lees hier meer over de remake die in handen ligt van Bloober Team.