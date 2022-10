Silent Hill 2 Remake aangekondigd voor PS5 en PC

Het project van Bloober Team en Konami ziet eindelijk het licht tijdens de Silent Hill Transmission van 19 oktober. Net op tijd voor Halloween tonen de twee partijen waar ze de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.

Bloober Team is een Poolse ontwikkelstudio die niet heel erg onbekend is met de horror genre. Zo zagen we eerder al Blair Witch en The Medium. Konami legt het vertrouwen in handen bij de ontwikkelstudio om niets minder dan één van de meest iconische horror titels nieuw leven in te blazen: Silent Hill 2.

Konami verteld ons nog niet alles over de game, maar deelt wel met ons dat Bloober Team een van de vele ontwikkelaars was die aanklopte om te werkenn aan een Silent Hill game. Volgens Konami toonde zij de meeste passie voor de franchise.

Bloober Team weet alvast te melden dat ze erg trouw willen blijven aan het origineel, maar dat de game zowel een perfecte titel zijn voor zowel nieuwe als terugkerende fans. Ook als je de originele Silent Hill 2 hebt gespeeld, is er genoeg om voor terug te komen. Aldus Bloober Team. De Poolse ontwikkelaar wilt de speler met de Remake nog meer onderdompelen in het mistige dorpje.

De remake zal verschijnt op PC en exclusief op PlayStation 5 voor console. Er is nog geen releasedatum aangekondigd, maar wel nog een aantal andere projecten. Waaronder Silent Hill Townfall, Silent Hill f, een nieuwe film en een Live Experience. Wat was jouw favoriete aankondiging?