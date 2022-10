Silent Hill neemt een filmische route met 2 projecten

Tijdens een korte livestream kondigde Konami maar liefst 5 nieuwe Silent Hill projecten aan waaronder Silent Hill 2 Remake en Silent Hill F. Liefhebbers van een meer filmische aanpak worden niet vergeten

Er gingen al heel lang geruchten dat Konami zou werken aan meerdere Silent Hill projecten. Meerdere geruchten passeerde de revue waaronder een gerucht dat niemand minder dan Kojima Productions aan een project zou werken. Het bleven geruchten tot dat Konami eindelijk de stilte verbrak en de eerste officiële Silent Hill Transmission livestream aankondigde. Hier werden maar liefst 5 projecten getoond waaronder 2 projecten met een filmische insteek.

SILENT HILL: Ascension

Ascension is een interactieve film die wordt beschreven als een “massief interactief live event” met art en sound design ontwikkeld door J.J Abrams Bad Robot Games studio. In Ascension bekijk je samen met een hele groep mensen en bepaal jij als groep de uitkomst van dit verhaal vergelijkbaar met Until Dawn en The Quarry behalve dan op een mega schaal en op meerdere platformen tegelijk.

“Ascension will immerse participants around the globe in the psychological horror at the heart of Silent Hill in an unparalleled way – by putting an all-new Silent Hill story and characters into the hands of the audience as the narrative unfolds, live on multiple platforms.”

Wanneer dit project uit zal komen is nog niet bekend. Maar als we J.J Abrams mogen geloven wordt het “Epic”, “Wild” en “Innovative”. To Be Continued!

Return to SILENT HILL

Niet alleen op het kleine scherm maakt de franchise een terugkeer ook op het grote scherm mogen we de franchise terug verwachten met een vervolg op de film uit 2006. De film die toentertijd gemixte reacties kreeg krijgt een vervolg die opnieuw wordt geregisseerd door Christophe Gans alsook voormalig producent Victor Hadida. Gans zegt dat hij altijd al een fan is geweest van de franchise en dat het vervolg vooral op visueel vlak een stuk moderner zal gaan worden.

“For me, it was important to design a Silent Hill for today’s audience. It’s clear that today’s horror movies don’t look like the horror movies of 2006, and so much the better. Not that the horror films of 2007 weren’t good, but every genre goes through an evolution.” – Christophe Gans

In 2012 is er nog een film binnen de franchise uitgekomen echter waren Gans en Hadida niet betrokken bij dit project en het lijkt erop dat deze film geen relevantie zal hebben met betrekking tot de nieuwe film.

De film zal in 2023 naar de bioscoop komen en lijkt een verfilming te worden van de 2de game.

Wordt jij warm van de terugkeer van deze iconische franchise en dan met name ook op het grote scherm?