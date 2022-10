Modern Warfare II Campaign vanaf vanavond al speelbaar

De singleplayer campaign voor Call of Duty: Modern Warfare II is vanaf vanavond 19:00 al speelbaar. Iedereen met een digitale pre-order mag één week eerder aan de slag met de campagne-mode van de game. Zit jij al klaar?

Call of Duty is misschien wel de belangrijkste shooter-release van het jaar. De Modern Warfare serie is sinds haar debuut in 2007 altijd de favoriet geweest onder de fans. Modern Warfare uit 2019 was enorm succesvol en Warzone is vandaag de dag één van de meest gespeelde shooters én Battle Royale games. De hype voor het vervolg op de 2019 game is immens. Vandaag mag je al aan de slag met Modern Warfare II, al zij het maar een fractie van de game. Maar waarom de campaign?

Wie bekend is met de shooter franchise weet dat Call of Duty niet vaak bekend staat om het hebben van de beste singleplayer modes. De multiplayer is waar het om draait in Call of Duty. Voor Modern Warfare 2 geldt dit niet anders. Uiteraard willen Activision en Infinity Ward je graag alles laten zien van de game. Omdat meer dan de helft van de Call of Duty spelers de campaign mode overslaat en direct de multiplayer induikt. Biedt Activision ditmaal fans de mogelijkheid om één week voor release alvast aan de slag te gaan met de campaign. Want ook deze mode verdient alle aandacht van de spelers. De campaign mode van Modern Warfare 2019 was erg vermakelijk. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het vervolg. Hopelijk wordt deze net zo goed, als niet beter dan de campaign mode in Call of Duty: Black Ops Cold War. In mijn ogen een van de beste Call of Duty verhalen die ik ooit heb gespeeld.

Vanavond vanaf 19:00 is de campaign mode speelbaar. Volgende week, vanaf 27 oktober is ook de multiplayer mode beschikbaar. Warzone 2.0 staat gepland voor release op 16 november 2022. Ga jij vanavond aan de slag met de campaign mode van Modern Warfare II?