Review: Gotham Knights

De Batman Arkham games krijgen een spirituele opvolger onder de naam Gotham Knights. Deze titel focust zich echter niet op Batman, maar de nasleep van een Gotham zonder de gevleugelde gothic held. Hoe speelt de game en is het on-par met de Arkham reeks?

Batman is verdwenen en het is aan zijn vier partners om Gotham goed onder handen te nemen. Een Gotham zonder de vleermuis met de iets te zware stem is er één vol chaos en vrije criminaliteit. Gotham Knights is niet per sé direct te vergelijken met de Arkham games, gezien het doel is om een volledig eigen game te zijn. Echter mist voor mij de immersie, de donkere sfeer en een boel andere elementen die ik toch graag gezien had in een DC game. Gotham Knights is wat luchtiger, heeft meer en diepere RPG elementen, gebruikt meer dialoog in het verhaal en heeft een vrijwel compleet andere art direction. Dat zijn allemaal niet per direct negatieve elementen, dus laten we even wat dieper duiken in de wereld van Batgirl, Nightwing, Robin en Red Hood.

Story en sfeerbeleving

Het verhaal van Gotham Knights ziet de vier protegees van Batman struggelen met een Gotham vol chaos. De vier personages van het verhaal hebben een sterke en tegelijk ook een aardig fragiele band met elkaar. Die dynamiek komt door aardig goed schrijfwerk sterk naar voren en er is altijd wel een bepaalde spanning. Toch is er genoeg humor en zijn er luchtige momenten of scenes waar je ziet dat ze elkaar toch wel vertrouwen. Doordat Gotham Knights best een lange game is, is er ook genoeg dialoog en context omtrent de personages, de stad en het verhaal.

Ik ben zelf altijd een fan geweest van de DC verhalen waarin de Al Ghul familie zit, of waar je meer te zien en horen krijgt over de Court of Owls, een sekte die al zolang bestaat als Gotham zelf. Het verhaal is voor mij misschien wel het sterkste punt van de game. Ik ben altijd voor een uniek verhaal in een bekende wereld. Er zijn genoeg spannende, grappige en emotionele momenten. Natuurlijk zijn er ook meer dan genoeg one-liners, het is en blijft een superhelden titel. Waar de game tekort schiet, is voor al in de gameplay, controls en open wereld elementen.

Om te beginnen met de sfeerbeleving. Er zijn voor mij 2 soorten DC; gothic, donker en bruut zoals in de Batman reeks. Of, over-de-top, donkere humor en nog brutere kills in een film of game als de Suicide Squad. Gotham Knights is iets heel anders, en voelt daardoor niet direct als een ware DC ervaring voor mij. Eén van die elementen zit hem vooral in de art direction.

Als je kijkt naar de Arkham games, dan is Gotham een ware ervaring. Gotham is donker, gothic en voelt als één geheel. In deze games wordt je volledig in de wereld van Batman en Gotham getrokken. In Gotham Knights voelt dit veel algemener en breder getrokken. Dat is niet per direct een slecht element, maar het maakt Gotham veel meer eentonig en basic. Ja, de stad zit vol met neon lichten, criminelen in het wild en dat soort elementen, maar het is voor mij niet de ervaring die ik ken van de Arkham titels.

Exploratie en vrijheid

Exploreren door Gotham is een mengeling van geweldig en ‘meh’. Het rijden op de motor voelt lomp, traag en gewoonweg niet on-par met mijn verwachtingen. Daarentegen is de grapple wel terug en ieder personage heeft een unieke manier van door de wereld gaan. Als Batgirl zal je bijvoorbeeld afdalen met je cape. Exploratie is daarentegen niet een slechte ervaring, er is meer dan genoeg te doen en verzamelen in Gotham, alhoewel het soms zelfs iets te veel is voor mijn smaak. Gotham is een stad die vooral leeft in de avond en nacht, dus overdag zit jouw team in de Belfry, te plannen wat ze allemaal gaan doen in die actievere uurtjes. Je kan overdag dus alles regelen, en in de nacht de deur uit om daadwerkelijk iets te maken van het verhaal en jouw personages.

Combat en gear

Gotham Knights is een vrij uitgebreide game als het aankomt op skills en gear. Je hebt zoals eerder gezegd vier personages tussen wie je kan wisselen wanneer de nacht begint. Deze hebben uiteraard allemaal unieke skills om vrij te spelen en gear om te verzamelen. Batgirl is bijvoorbeeld veel meer van de hand-to-hand single-target combat, waar Red Hood vooral ranged combat heeft. Zo speelt ieder personage volledig anders dan de vorige en dit maakt de game vrij afwisselend. Echter klikte de combat voor mij totaal niet. Het voelt als een mix tussen een game als Spider-Man en de Arkham reeks, maar doet geen van beide kanten erg goed. Het voelt vaak lomp, het automatisch targeten werkt niet altijd en het kan ook erg traag zijn qua flow.

Daarentegen zijn er genoeg skills en abilities om vrij te spelen, die ieder wel gewoon uniek voelen. Alleen door de lompe aard van de combat, lag dit voor mij niet helemaal lekker. Het gearen van je personages is waar de andere RPG elementen naar het licht komen. Je kan je personages gearen en daarmee je eigen speelstijl voor een deel eigen maken. Echter voelt dit een beetje als Marvel’s Avengers qua menu en qua hoe de loot werkt. De UI is sowieso verschrikkelijk en voelt echt als een mobile game. Dit draagt in ieder geval niet mee aan de presentatie van de game. Gameplay voelt dus op momenten heel smooth en naadloos, maar een groot deel van de tijd lomp, traag en de immersie is hier ook erg laag.

Buiten dat heb je nog de investigation puzzles, deze zijn opzich een leuke toevoeging, maar zijn niet per sé een element waar ik altijd op zit te wachten. Het kan echter de pacing enigszins afwisseling bieden en dat is wel een fijn element. Er zijn in ieder geval genoeg suits en kleurcombinaties om vrij te spelen voor costumes en de Batcycle.

Graphics & performance

Op grafisch gebied is de game, wanneer je hem vergelijkt met een oudere game als de Arkham titels, gewoonweg lackluster. Zoals ik al eerder zei mist de sfeer van Gotham gewoon enorm. Ook zijn de assets gewoon outdated en niet te vergelijken met huidige next-gen titels. Om het nog erger te maken, is Gotham Knights vastgezet op 30FPS, er is dus geen performance mode in de game te vinden. Alhoewel de game wel ‘soepel’ loopt op deze framerate, is dit gewoon een keuze waar ik niet achter kan staan.

Verdict

Gotham Knights is niet per sé een slechte game, maar een game zonder immersie, identiteit of sfeer. De game voelt op veel momenten als een goedkope rip-off met Arkham als basis. Ik zou zelf wachten op een sale voordat ik de game zou aanschaffen. Buiten dat ben ik het totaal niet eens met de grafische en performance keuzes die zijn gemaakt. Daarentegen heeft de game een goed geschreven narratief dat wel constant mijn interesse had. Ook is de gameplay, alhoewel niet zo sterk als de Arkham games, best wel een genot op momenten.