Silent Hill Townfall aangekondigd

Silent Hill Townfall is gisteren aangekondigd tijdens het grote Silent Hill evenement! Een interessante game in de franchise als we mogen uitgaan van de developer.

Gisteren was er een groot Silent Hill evenement waar verschillende projecten zijn aangekondigd voor de Silent Hill serie. Naast games komen er ook series uit. Silent Hill Townfall kreeg gisteren ook een trailer. Zo weten wij nu dat de game wordt gemaakt door de developers No Code. Deze developer is onder ander bekend van games als Stories Untold en Observation. De game wordt uitgebracht door Annapurna Interactive.

Een video zegt meer dan tekst dus kijk hieronder snel de trailer:

In de trailer zien we natuurlijk het logo van Konami en wordt er gevraagd waarom je hier bent. De stem beantwoord zelf vervolgens de vraag dat je hier bent om gestraft te worden. Vervolgens worden er nog wat vragen gesteld en wat beelden getoond. Gameplay is nog niet te zien in de trailer. Vervolgens is de trailer ook al weer afgelopen, waardoor we het beter een teaser kunnen noemen.

Volgens de director van de game wordt deze game trouw aan het Silent Hill universum maar zou het ook een paar dingen op eigen wijze gaan doen.

Ga jij deze nieuwe game ook spelen of laat jij hem aan jou voorbij gaan? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.