Resident Evil Village winter update details

Resident Evil Village wordt uitgebreid met een winter update. Vandaag tijdens de Resident Evil showcase zijn meer details beschikbaar gekomen over wat deze update brengt en dus werd het tijd om hier eens dieper op in te duiken.

Op dit moment is de Resident Evil showcase bezig met nieuws over de horror en actie franchise van Capcom. Er zijn nieuwe details uitgebracht over de winter update van Resident Evil Village met een nieuw verhaal en een multiplayer modes. Deze zijn hier onder in een lijst gezet met extra informatie!

Nieuw verhaal

In deze nieuwe uitbreiding van de game gaat het verhaal ten einde komen van Ethan Winters. Je zult nieuwe delen van zijn verhaal tegenkomen en spelen met het karakter Rose, de dochter van Ethan Winters. Laatstgenoemde heeft een aantal interessante krachten welk nog niet in het spel tevoorschijn zijn gekomen in de originele game.

Third person mode

Naast het nieuwe verhaal is er ook een third person mode aan de game toegevoegd. Resident Evil Village was natuurlijk oorspronkelijk een FPS, First person shooter. De directors hebben gekozen deze mode toe te voegen om het spel een nieuwe manier van spelen te geven en iets minder eng te maken voor mensen. Je kunt de gehele game dus nogmaals spelen vanuit een ander perspectief wat weer een gehele nieuwe lading met de game mee brengt.

RE:Verse

met de winter update komt ook de nieuwe multiplayer mode naar de game: RE:Verse. Iedereen die de winter update heeft of de ‘gold edition’ van de game heeft toegang tot deze nieuwe game mode om samen online te spelen. 24 oktober is het mogelijk om aan de slag te gaan met deze game mode in een demo voor alle platformen!

