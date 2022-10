Preview: De eerste uren van God of War Ragnarök

Sinds 2018 zit menig gamer met smacht te wachten op het vervolg van Kratos en Atreus hun mythologische avonturen. Ragnarök is coming, ben jij er klaar voor?

Dit artikel bevat informatie en lichte spoilers over de eerste paar uur van God of War Ragnarök!

4 jaar later is het eindelijk zo ver. God of War Ragnarök staat bijna voor de deur. Net zoals dat wij een paar jaar hebben moeten wachten, is ook binnen de mythologische wereld van God of War een paar jaar voorbij gegaan. Het einde van God of War (2018) toonde ons dat de dood van Baldur het einde der tijden in werking heeft gezet en hiermee is fimbulwinter officieel begonnen. In de Noorse Mythologie begint het einde der tijden (Ragnarök) eerst met een 3 jaar lange harde winter. Kratos en Atreus bevinden zich midden in deze strenge winter en zijn kenbaar een paar jaar ouder geworden. Atreus zagen we voor het laatst als een kleine jongen die nog veel moest leren over het godendom. Aan het begin van Ragnarök is hij een tiener die veel is gegroeid sinds de laatste keer dat we hem zagen.

Ze worden zo snel groot

De game begint in Midgard waar we een herintroductie krijgen van Kratos, Atreus en Mimir die proberen te overleven in Midgard. Hier leven ze samen met de wolven van Atreus, Speki & Svanna die zijn getraind om een slee over het ijs te trekken. Kratos probeert ondertussen nog steeds zijn zoon te beschermen, niet alleen voor de gevaren van de 9 realms maar ook voor zichzelf. Atreus daarentegen is opgegroeid tot een capabele maar erg nieuwsgierige tiener die koste wat kost meer wil weten over zijn lot als Loki. Hun reis zal hen opnieuw naar alle hoeken van Yggdrasil en zijn 9 realms sturen. In de eerste uren bevind jeje daarom niet alleen in de ijzige midgard maar ook een nieuwe wereld namelijk de realm van de dwergen, Svartalfheim. Midgard is koud en somber maar Svartalfheim is in contrast zonnig, warm en tropisch.

Rauwere combat

De combat van God of War heeft over de jaren een ware progressie doorgemaakt maar de grootste verandering vond plaats in God of War (2018). De standaard beat-em-up gameplay was ingeruild voor een meer persoonlijkere combat stijl. De camera hing niet meer hoog boven je maar bevind zich over je schouder waardoor je tactisch moet spelen. Deze combat is in Ragnarök overgenomen maar er is extra aandacht besteed aan hoe de combat voelt en speelt. De combat voelde al rauw en hard maar in Ragnarök is hier een schepje bovenop gedaan. Niet alleen zijn er meer finishing moves, ook voel je elke slag nog harder doorkomen (met name met de DualSense controller). Kratos beschikt over zowel zijn Leviathan Axe als ook zijn Blades of Chaos. Deze zul je afwisselend moeten gebruiken aangezien sommige vijanden een schild hebben die ervoor zorgt dat een van de wapens minder damage doet. Deze wapens kennen ook een power-up variant waardoor je ze tijdens het gevecht als het ware kan opladen om meer damage te doen. Niet alleen je wapens kun je gebruiken om je vijanden het leven zuur te maken. Kijk goed om je heen want je kan de omgeving gebruiken door bijvoorbeeld een boom uit te grond te rukken en deze tegen je vijanden aan te slaan.

Waar God of War (2018) veel kritiek kreeg over het aantal vijanden (met name boss-fights) beloofd Ragnarök hier verandering in te brengen. Vijand variatie is opgeschroefd waardoor je veel meer verschillende vijanden zal tegenkomen waaronder ook nieuwe unieke mini-boss fights. De tijd van constant dezelfde Troll verslaan is voorbij. Deze mini-boss fights hebben daarbij unieke situaties waar je rekening mee moet houden. Zo stond ik oog in oog met The Huntress maar tijdens dit gevecht kon ik niet mijn schild gebruiken. Ik moest dus mijn volledige focus leggen op offensief aanvallen. Door op tijd te counteren, mijn wapens op te laden en The Huntress precies op haar zwakke punt te raken wist ik haar te verslaan.

Level design zoals we gewend zijn, met een twist

God of War Ragnarök speelt vrijwel hetzelfde als zijn voorganger echter zijn er een aantal duidelijke aanpassingen gedaan aan hoe we de game spelen. Wat al snel opvalt is dat de game meer zijn best doet om meer diepte aan de werelden te geven. Door het gebruik van de Blades of Chaos en Kratos zijn Leviathan Axe is het mogelijk om hoger gelegen plaatsen te bereiken. Ook kan Kratos van hoge afstanden af springen waardoor je nog beter je omgeving in de gaten moet houden om niks te missen. De Blades of Chaos kunnen ook gebruikt worden om pilaren aan de kant te trekken waardoor je weer nieuwe mogelijkheden creëert om je te verplaatsen binnen de wereld. De Leviathan Axe daarentegen is uitstekend om water te bevriezen. Dit creëert mogelijkheden voor nieuwe puzzels die mij met momenten hebben uitgedaagd. Dit level design komt vooral goed tot zijn recht in Svartalfheim waar we als speler worden uitgedaagd om spelenderwijs het pad voor ons te openen. Uiteindelijk opent Svartalfheim zich steeds meer en krijg je de optie krijgt om wat side-quests te doen. Dit gedeelte heeft erg veel weg van God of War (2018) en is een leuke verademing na de vooral lineaire opzet van Midgard.

Verhaal eerst, gameplay second

Dat God of War Ragnarök zijn best doet om vooral aan de gameplay kant de game net wat verfijnder te maken is prachtig, echter spelen we een game als dit vooral voor het verhaal. Zoals je waarschijnlijk wel verwacht had hebben de facial animations (die al ontzettend goed waren) een stap vooruit genomen hiermee neemt de game een stap dichterbij de geweldig realistische gezichtsuitdrukkingen die te zien waren in The Last of Us: Part 1 en 2 en Horizon: Forbidden West. Ragnarök belooft meer te worden van wat we al zo goed vonden en waar de game met name aandacht aan zal besteden is het oplossen en beantwoorden van alle vragen die God of War (2018) voor ons heeft open gelaten, to be to be continued.

De game zal te verkrijgen zijn vanaf 9 November 2022 op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Je leest onze volledige review vanaf 5 November op InTheGame!

