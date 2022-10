Fallout 4, de veelgeliefde RPG van Bethesda krijgt een gratis next-gen update in 2023 voor PC, Xbox Series consoles en PlayStation 5. De update komt gepaard met performance modes voor hoge frames, 4K en extra Creation Club content.

Fallout is 25 jaar oud en Bethesda pakt uit met content in Fallout 76, korting op Fallout titels en een verrassing! Fallout 4 krijgt een gratis next-gen update in 2023. Dit had niemand ooit verwacht.

De next-gen update van Fallout 4 komt in 2023 met een 4K mode en performance modes voor meer frames. Wie de RPG op console heeft gespeeld weet dat deze op dit moment nog maar met maximaal 30 frames per seconde speelt. Op Series X is de boost-mode mogelijk voor 60 frames, maar PlayStation 5 spelers vissen nog achter het net. Daar gaat verandering in komen! Wanneer de next-gen versie precies mag verschijnen is nog niet bekend. Opmerkelijk is het wel. De game is ondertussen al weer 7(!) jaar oud! Ondanks Bethesda nu in handen is van Xbox, krijgen ook PlayStation spelers een gratis upgrade. In de next-gen versie van de game speel je ook met extra Creation Club content. Tijd om de Pip-Boy weer even af te stoffen.

25 jaar Fallout!

De geliefde franchise van Bethesda is 25 jaar oud. In de recente blogpost van Bethesda lees je alles over de viering, waaronder ook over de next-gen versie.

Wat is jouw favoriete deel in de spellenreeks? Speel je al trouw sinds de vroege jaartjes, of ben je pas later begonnen met de serie? Persoonlijk begon ikzelf met Fallout 3. Het was mijn aller eerste PS3-game en ik had nog nooit van Fallout gehoord. Ik was gelijk verkocht door deze post-apocalyptische wereld. Tegenwoordig vindt je allerlei attributen uit de games in mijn appartement. Van Pip-Boy en Power Armor tot een Deathclaw knuffeltje.

