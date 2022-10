Heroes Dutch Comic Con begint bijna!

Het is bijna zover, 19 en 20 november in de Jaarbeurs Utrecht zal Heroes Dutch Comic Con weer losbarsten. Eerder lieten we weten dat er twee grote namen naar het evenement kwamen: Jacob Kowalski uit onder andere de films Fantastic Beasts en Jenna Coleman, recent te zien in The Sandman. Maar, nu hebben we wat meer nieuwtjes om met jullie te delen!

Namelijk de acteur Lou Ferrigno! Je kan meneer Ferrigno kennen als je bijvoorbeeld fan bent van de klassieke Marvel films. Hij vertolkt namelijk de rol van de Hulk in de eerste Hulk films, in 1977 (The Incredible Hulk) en 1988 (The Incredible Hulk Returns). Hou je ook van DC? Dan keek je misschien wel Arrow, kijkers opgelet want Stephen Amell komt ook als gast naar HDCC, hij vertolkte de rol van de Green Arrow van 2012 tot 2020. Tot slot is de laatste gast die we kunnen ontmoeten Paul Blackthorne, ook bekend van Arrow! Hij vertolkt de rol van detective Quentin Lance. Deze geweldige acteurs samen met Jenna Coleman en Dan Fogler kan je gaan ontmoeten! Kijk naar de interviews op het podium of ga voor de persoonlijke ontmoeting. Misschien wil je wel een handtekening? Of een foto? Of juist alles! Bekijk op de website hoe je je momentje kan inplannen.

Maar, dat is natuurlijk niet alles. Zoals gewoonlijk kunnen we weer veel toffe dingen verwachten op Heroes Dutch Comic Con! Zo zullen er weer veel workshops plaatsvinden waarbij jij kan aanschuiven. Zo zijn er nu verschillende thema’s waar je aan deel kan nemen. Films en media, Cosplay, gaming en comics & art. Films en media zal verder beschreven worden op later moment, hier is nog niks over te vinden. Cosplay daar in tegen heeft al één bekende workshop namelijk Wig Styling (pruiken modeleren), hoe fijn is het namelijk om een goede pruik bij je outfit te hebben. Dat kan je nu dus leren, super handig! Bij gaming zijn er twee hele toffe workshops bekend. Je mag namelijk een One Shot spelen wat een intro zal zijn naar Dungeons & Dragons. Eén van de leukste spellen in mijn opinie, zeker met een groep leuke vrienden. Het is even studeren maar zodra je weet wat er allemaal mogelijk is zal je je echt verliezen in een leuke storymode D&D. Maar niet alleen dat, je kan ook leren hoe je een Dungeon Master kan zijn voor jouw speelgroepje. Als Dungeon Master ben je namelijk de storyteller, bedenker, God. Judge, Jury and Executioner, een Dungeon Master is namelijk een lastige en onwijs leuke rol om te hebben in je game. Tot slot is er voor Comics en Art nog niet veel bekend, houd de HDCC website in de gaten!

Tot slot zijn er weer wat toffe bekende workshops te volgen zoals de Comic Field. Deze activiteit is als op Heroes Dutch Comic Con sinds 2017 en neemt altijd een groot stuk vloer in beslag. Samen met je mede HDCC-gangers werken jullie aan één comic door allemaal een stukje in te kleuren. Pak een kwast en aan de slag, dus! Je kan ook gaan voor de cursus striptekenen als dit je interessant lijkt. Wil je een keer daten op dit evenement? Schrijf je dan in voor de Speeddating op HDCC! Dan ontmoet je sowieso mensen die allemaal dezelfde interesses hebben. Daarnaast zal House of Wax net als alle voorgaande jaren weer een leuke thematische show hebben en kan je je nu verliezen in de Readers Lounge. Hier kan je opzoek naar de pareltjes der boeken je nog niet had, ervaringen delen en snuffelen tussen héél veel boeken. Er zal altijd wel wat te vinden zijn als jij houdt van lekker lezen. Zeker nu de koudere dagen er aan komen…

Kort om, er is weer genoeg te beleven op Heroes Dutch Comic Con. Koop je merchandise van je favoriete Anime, films en series of wandel langs de geweldige artiesten met hun prachtige kunst. Kom verkleed, show je outfit of ontmoet vrienden. Alles kan op HDCC, zien wij je daar?