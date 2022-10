The Witcher Remake aangekondigd door CD Projekt Red

Canis Majoris is de codenaam waarover we misschien al eerder hebben gehoord van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red. Wat Canis Majoris precies is, wordt vandaag duidelijk: Een Remake!

The Witcher Remake is precies wat je er van verwacht. Een remake van de aller eerste Witcher game. De game wordt niet ontwikkeld in de Red Engine, maar in Unreal Engine 5. CD Projekt Red is betrokken bij de ontwikkeling, maar de ontwikkeling ligt niet in handen bij deze Poolse studio. Fool’s Theory is een Poolse ontwikkelstudio die werkt aan de remake van de The Witcher. De game bevindt zich nu nog in een heel vroeg stadium van ontwikkeling.

CD Projekt Red vraagt wel nog om wat geduld. Het is nog erg vraag om dieper in detail te gaan. Voor nu moeten we het dus doen met de aankondiging.

“The Witcher is where it all started for us, for CD PROJEKT RED. It was the first game we made, ever, and it was a big moment for us then. Going back to this place and remaking the game for the next generation of gamers to experience it feels just as big, if not bigger,” said Adam Badowski, Head of Studio, CD PROJEKT RED. “Collaborating with Fool’s Theory on the project is just as exciting, as some of the people there have been previously involved in The Witcher games. They know the source material well, they know how much gamers have been looking forward to seeing the remake happen, and they know how to make incredible and ambitious games. And although it will take some time before we’re ready to share more about and from the game, I know it’ll be worth the wait.”

Waar het allemaal begon

The Witcher verscheen als eerst in 2007 voor enkel PC en OS X (Mac). Het spel is gebaseerd op de boekenreeks van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski met een soortgelijke Poolse naam (Saga o wiedźminie). Mede dankzij het succes van The Witcher 3: Wild Hunt is de boekenreeks ondertussen ook al verfilmd en vertaald. Zo kan je nu bijvoorbeeld zien hoe Henry Cavill de rol van Geralt op zich neemt in de Netflix serie. In de serie neemt hij dezelfde grimmige stem aan als de Geralt uit de games. Ook al was dit oorspronkelijk niet de bedoeling.

Kijk jij uit om opnieuw de wereld van de eerste The Witcher te verkennen? Of wordt dit je eerste ontmoeting met het deel waar het allemaal mee begon?