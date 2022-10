The Callisto Protocol komt niet uit in Japan

The Callisto Protocol werd al snel één van de meest geanticipeerde games van 2022. Een spirituele opvolger voor Dead Space van dezelfde bedenker als de originele Dead Space games. Vandaag wordt duidelijk dat de gruwelijke space-horror niet in Japan uit zal komen.

De Japanse variant van PEGI, de CERO (Computer Entertainment Rating Organisation), heeft vastgesteld dat The Callisto Protocol niet geschikt is voor uitgave in Japan. De CERO is namelijk heel erg streng als het aankomt op het ontleden van het menselijk lichaam. Zoals we al eerder hebben gezien in verschillende trailers van de game, is dit onderdeel goed vertegenwoordigt.

De ontwikkelaars weigeren om een aangepaste versie voor de Japanse markt te maken, dit gaat tegen hun visie van de game in. Hierdoor verschenen de originele Dead Space titels ook nooit in Japan.

Geldt dit ook voor andere games?

Verschijnen er dan nooit titels in Japan met dit soort gore-elementen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de Resident Evil franchise, die notabene wordt ontwikkeld in Japan?

Misschien wist je dit al, maar misschien ook niet. De Resident Evil games dragen niet dezelfde naam in Japan. In Japan gaan de Resident Evil games de markt op onder de naam Biohazard. Deze Biohazard titels verschijnen daarnaast ook in twee smaken. De standaard versie en een Z-Version. De twee versies hebben ook een andere leeftijds-rating. De Z-Version is namelijk altijd 18+ omdat deze versie meer gore en geweld bevat. De originele versie is altijd in een bepaalde hoedanigheid gecensureerd.

Wil je toch graag genieten van The Callisto Protocol in Japan? Of een andere game die geblokkeerd wordt door de CERO? Gelukkig zijn alle huidige consoles regio-vrij. Dit betekent dat je ook spellen kunt spelen die zijn uitgebracht in andere landen.