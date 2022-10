Age of Mythology: Retold aangekondigd

Age of Mythology, de mythologische spin op de Age of Empires formule, en persoonlijk mijn favoriete in de serie, krijgt de definitieve editie behandeling in Retold. De aankondiging komt gepaard met het nieuws over de console versies voor Age of Empires II en IV.

Reis via de onderwereld naar Olympus. Versla wrede titanen en neem het zelfs op tegen Osiris met onder andere Arkantos en Ajax. Age of Mythology komt terug in een definitieve editie a la Age of Empires II: Definitive Edition. Verbeterde graphics, verbeterde gameplay en meer.

Veel meer dan een korte teaser trailer deelt Microsoft nog niet met ons. De aankondiging kwam verpakt als een verrassing tijdens de 25e verjaardag van de Age of Empires reeks. Naast de komst van Age of Mythology: Retold verschijnt er ook nieuws omtrent Age of Empires Mobile.

Experience the power of an empire in the palm of your hand and command your armies with the touch of a finger. Age of Empires Mobile is coming. #AoE25 pic.twitter.com/OZqsAkhcuN — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) October 25, 2022

Last but not least zien we eindelijk de komst van Age of Empires II: Definitive Edition en Age of Empires IV op Xbox consoles en xCloud in 2023. Benieuwd wat je mag verwachten van onder andere Age of Empires op console? Wij hebben het laatste nieuwe deel in de franchise vorig jaar gespeeld en gedeeld wat wij er van vonden. Lees hier onze Age of Empires 4 review terug!