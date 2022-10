Xbox krijgt een nieuwe UI in 2023

Er staat een nieuwe UI te wachten voor Xbox in 2023. Microsoft heeft de nieuwe User Interface nu in de testfase. Er is nog genoeg ruimte voor aanpassingen, maar in een nieuwe video zien we een eerste indruk van de vernieuwde UI voor de Xbox consoles.

Xbox One, Series S of Series X, het maakt niets uit. Het is één grote familie en de UI wordt uitgerold op alle apparaten. Zo verscheen de vernieuwde Xbox User Interface ook voor de Xbox One toen de Series consoles lanceerde in 2020.

Verschillende testers zijn al aan de slag met de nieuwe look van het Xbox dashboard in de testfase. Waaronder Brad Sams, bekend van veel video’s over Xbox en Tom Warren van The Verge. Zij delen met hun volgers al een eerste blik op de vernieuwde look en geven tegelijkertijd ook hun kritiek. Opmerkelijk is dat bovengenoemde ongeveer dezelfde voorbeelden tonen van hoe zij graag zien dat het dashboard uit komt te zien. En eerlijk gezegd, ben ik het daar wel mee eens. Check de beelden hier beneden.

De nieuwe look is niet heel erg vernieuwend. We zien eenzelfde soort opbouw van het tegelmenu. Dit keer zonder vergrote tegel aan de linkerkant. Alle tegeltjes met recente apps en games zijn even groot weergegeven in de bovenste balk. Direct daaronder zien we de vastgeplakte menu’s voor je games & apps, Microsoft Store, Achievements en Game Pass banners.

Direct onder dit menu zie je in een oogopslag alle nieuwste toevoegingen aan Game Pass. Een terugkerende feature zijn de Pins. Dit zijn jouw favoriete games en apps die je vast kunt zetten. Vreemd wel dat de vastgezette items een paar keer scrollen kost vanaf de bovenkant van de interface.

De nieuwe interface lijkt de nadruk enorm te leggen op Game Pass. We zien namelijk complete secties met nieuwste games voor Game Pass, meest populaire games op Game Pass, EA Play op Game Pass, coming soon to Game Pass en zelfs Ubisoft op Game Pass. Wie weet gaat het nog veranderen, maar het lijkt er nu op dat vooral Microsoft bepaald wat er op jouw homescreen staat en niet jijzelf.

Hoe vind jij dat de nieuwe UI er uit ziet? En zie je inderdaad liever één van de voorgestelde menu’s zoals de mock-ups tonen?