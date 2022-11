Review: Call of Duty: Modern Warfare II – Campaign

Maak je klaar voor een helse rit door heel de wereld in het vervolg op Call of Duty: Modern Warfare (2019). We vervolgen het verhaal van oude bekenden waaronder Price, Soap, Ghost en een aantal sub-franchise terugkomers waaronder niemand minder dan Shepard.

Ondanks de ietwat verwarrende naamgevingen is Call of Duty: Modern Warfare II geen reboot of remake van Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009, maar een direct vervolg op de reboot van Modern Warfare uit 2019. Het verhaal gebruikt dezelfde, maar ook nieuwe personages. Het verhaal is compleet anders, al worden de bekende rollen door dezelfde personen vervuld. Shepard is daarom nog steeds, 13 jaar later, een eikel. Het verhaal gaat verder waar het 3 jaar geleden is blijven liggen. We bezoeken verschillende landen waaronder Mexico, De Verenigde Staten, een fictief land in het Midden-Oosten en we maken zelfs een korte tussenstop in Nederland. Kennen we de portie bitterballen uit Cold War nog? Zo iets!

Portie bitterballen!

Call of Duty: Black Ops Cold War was al een heel fenomeen in Nederland. De game begon namelijk in een café in Amsterdam. Vooral de Nederlandse voice-lines zorgde voor veel discussie op social media. Dit jaar trekken we opnieuw naar Amsterdam in Call of Duty, al is het maar voor een korte tussenstop. Wederom verovert Call of Duty de social media platformen in Nederland, al is het niet om de porties bitterballen zoals in Cold War. Dit jaar gaat het echter om de schoonheid van Amsterdam in Call of Duty, al is het misschien iets té mooi.

De haarscherpe digitale versie van een klein stukje in Amsterdam speelt zich af rond De Wallen. Je kunt het namelijk niet Amsterdammers maken dan dat. Er wordt zelfs gelet op de kleine details, al kloppen deze niet altijd voor 100%. In ieder geval bonuspunten voor de moeite! Vanuit sommige hoeken is het level zelfs zo realistisch dat het amper van het echt te onderscheiden is.

Helaas geldt dezelfde mate van schoonheid niet voor de rest van de campaign. Niet dat de rest van het spel lelijk is, verre van zelfs. Call of Duty: Modern Warfare II is ongetwijfeld één van de mooiste titels op dit moment. Maar puur door de schaal van het Amsterdamse level hebben ze er extra veel detail in kunnen stoppen. Mooi om te zien waar toe de ontwikkelaars in staat zijn.

Balls to the walls

In tegenstelling tot de redelijk rustige onderbreking in Amsterdam is de rest van de campaign mode een traditionele Call of Duty campaigne met veel explosies, veel stoere en overmatig gebruik van militaire termen en uitlatingen en heel erg veel solide gunplay. Gameplay is king zeggen ze en daar straalt Call of Duty gewoon in. Het speelt lekker en vloeiend. De gunplay is waanzinnig goed en wederom een incrementele verbetering op voorgaande delen.

Nieuw in deze campagne mode, althans, zover ik mij kan herinneren. Is er veel meer variatie in de soorten missies. Eerder prees ik de campagne mode van Cold War al voor hun unieke aanpak op het gebied van missies, extra missies, bonus objectives en de ontzettend toffe missie in het KGB hoofdkwartier. Alhoewel Vanguard niet op dezelfde toon door ging, introduceerde het personages met ieder een specialiteit in de campagne mode. Modern Warfare II keert terug naar een iets traditionele manier van Call of Duty campaign, maar onderbreekt de helse shooting galeries met missies die heel anders spelen dan je traditionele Call of Duty campaign.

Zo sluipen we met Soap door straten en huizen. En gebruiken we huishoudelijke voorwerpen om wapens en bommen te maken. Verder gebruiken we beveiligingscamera’s a la Watch Dogs om Ghost ongezien door een basis te navigeren en vijanden te laten executeren. Uiteraard spelen we ook een sniper-missie waarin we vanaf gigantische afstanden een aantal vijanden moeten omleggen. Rekening houdend met de daling van de kogel moeten we er voor zorgen dat we meermaals 2 vijanden met één stuk lood kunnen doorboren. Als klapper mag de AC-130 missie ook niet onderbreken.

Tot over 3 jaar

Modern Warfare II vervolgt het verhaal van 3 jaar geleden. Zelfde cast. Nieuwe problemen. Dit maal merkt Task Force 141 dat een Mexicaans cartel misschien wel meer dingetjes de grens oversmokkelt dan poeder in zakken. Het gaat om drie gigantische raketten die je niet in een makeshift onderzeeër van A naar B verplaatst. Er is iets meer aan de hand en gedurende de campaign van een uurtje of 6 ontrafelt zich het hele verhaal. De wendingen in het verhaal zijn niet heel verrassend, maar goed, van hoe veel Call of Duty campaign’s heb je nog onthouden wat de rode draad is? Het enige wat je je nog kunt herinneren zijn de intense gevechten op iconische locaties. Zoals de invasie van de Burgertown restaurants in Modern Warfare 2. Na afloop van de campagne heffen we een glas en zien we in ieder geval al dat Activision en Infinity Ward nog niet klaar zijn met Task Force 141. Tot over 3 jaar, met wederom een terugkerend persoon uit de originele Modern Warfare trilogie.

Verdict

Call of Duty: Modern Warfare II zet een aardige campaign mode neer met meer dan genoeg variatie om de dit keer iets langere runtime zo aangenaam mogelijk te maken. Een ijzersterke gunplay, die dit keer wel iets uitdagender is dan wat ik gewend ben van Call of Duty. Bijna iedere missie bevat ook wel een extra ‘bonus’ objective voor een trofee. De missies op deze manier spelen kost je misschien wat extra tijd, maar het voegt wel een bepaald niveau van cinema toe aan je gameplay. Bijvoorbeeld door alle hostages te redden zonder dat de vijand ook maar één kogel lost. Mission Impossible! Tot zover de campaign. Blijf vooral even hangen, want binnenkort lees je ook alles over de multiplayer mode!