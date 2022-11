Star Wars Jedi: Survivor aanwezig tijdens The Game Awards

EA stond niet bepaald bekend om zijn Star Wars gamers maar Star Wars Jedi: Fallen Order was een verassing die niemand had verwacht. Star Wars fans zitten met smacht te wachten op meer nieuws, dit wachten zal niet lang meer duren als we Insider Gaming mogen geloven

Meerdere bronnen hebben vermeld dat Star Wars Jedi: Survivor een aanwezigheid zal hebben tijdens The Game Awards die op 8 December zal plaatsvinden. Tijdens de stream zal een nieuwe trailer, de releasedatum en de pre-order datum aangekondigd worden dit zal plaatsvinden tijdens ongeveer 30 minuten na het startschot van de show. Insider Jeff Grubb heeft eerder al aangegeven dat de game hoogstwaarschijnlijk in Maart 2023 in de winkels zal verschijnen.

So is the game. — Grubb (@JeffGrubb) August 19, 2022

In Star Wars Jedi: Survivor spelen we wederom met Cal Kestis. De game speelt zich 5 jaar na de gebeurtenissen van de eerste game af en zorgt ervoor dat Cal weer oog in oog komt te staan met genoeg dark-side gespuis, stormtroopers en alles ertussen.

Dat de game in het begin van 2023 zal uitkomen matcht met de vooruitzichten die EA heeft aangegeven aangezien de publisher aangeeft een grote IP voor het einde van het financiële jaar uit te brengen. Het financiële jaar van 2022 eindigt op 31 Maart 2023. Disney zijn missie is om de komende jaren elke 6 maanden met een nieuwe Star Wars game op de proppen te komen. Zal Star Wars Jedi: Survivor hier het startshot van zijn.

De game wordt wederom ontwikkeld door Respawn Entertainment en gepublished door Electronic Arts in samenwerking met Lucasfilm Games. De game zal in 2023 komen voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC.

