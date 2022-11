The Witcher 3 – Free Next Gen update in beeld gebracht

The Witcher 3: Wild Hunt krijgt een gratis Next-Gen update op 14 december. Iedereen die de game fysiek of digitaal heeft op PlayStation, Xbox of PC komt in aanmerking voor een gratis update.

De “Next-Gen” update komt gepaard met een performance mode voor 60FPS en een 30FPS mode met Ray Tracing. De PlayStation versie bevat ook ondersteuning voor Haptische feedback en adaptive triggers.

De next-gen update bevat verbeteringen over de gehele game. Dit betekent verbeterde textures, 3D effecten, nieuw gras, verbeterde en meer weer-effecten en uiteraard een hogere resolutie.

Niet alleen ziet alles er mooier uit, maar het werkt ook net iets beter. Zo zijn er verschillende bug-fixes en QoL updates, waaronder schaalbare ondertiteling, quest-fixes, pauzeerbare cut-scenes en meer.

Quick-cast, nieuwe content en meer

The Witcher 3 krijgt een gloednieuwe quest die je beloont met blauwdrukken voor wapens en armour uit de The Witcher Netflix serie.

Een nieuwe optie in The Witcher 3 is een quick-cast optie voor signs. Je hoeft niet meer het wiel te openen om een sign te kiezen. Je kunt nu de cast-knop inhouden. Je face-buttons bepalen vervolgens welke sign je gaat casten. Je kunt in één gevecht dus zonder menu’s te openen snel switchen tussen het casten van signs.

Er is ook een gloednieuwe camera hoek toegevoegd aan de game. Hierdoor voelt het fris, vooral voor spelers die de game ondertussen al honderden uren hebben gespeeld. De camera zoomt verder in op Geralt om je iets dieper de wereld in te trekken. Je kunt er voor kiezen om de camera alleen toe te passen op Geralt en de oude camera te gebruiken als je rijdt op Roach.

Zelf op ontdekking uit gaan? Je kunt nu je map filteren en alle icoontjes uitzetten zodat je zelf op ontdekking uit kunt gaan. Dit kun je vervolgens helemaal in stijl doen, want CD Projekt RED heeft RP-Walk toegevoegd. Je kunt nu met Geralt langzamer lopen, of rennen, als je wilt.

Last but not least, mag je al deze beauty showcasen in de nieuwe photo-mode!