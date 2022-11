Blog: Heroes Dutch Comic Con winter editie

Vorig weekend was het weer tijd voor de winter editie van Heroes Dutch Comic Con. Elke editie is weer een feestje, zo ook deze keer weer. Verspreid over twee dagen konden liefhebbers van alles wat met anime, manga, cosplay en games genieten. Dit jaar was er zelfs ruimte voor extra hallen waardoor er meer ruimte was voor bezoekers om langs te komen. Ondanks de extra ruimte was deze editie wederom op beide dagen uitverkocht. Wij van intheGame hadden er weer zin in en zijn dan ook beide dagen lekker langs gegaan om weer even te genieten van al dat moois.

Ik zelf ging de zondag naar Heroes Dutch Comic Con. Een uitverkocht evenemet dan verwacht je top dukte. Over de zaterdag zagen we her en der op social media geklaag over de drukte, maar ik kan me daar dan weer helemaal niet in vinden in dat geklaag. Ja het was druk maar het was niet zo dat ik ergens klem liep of dat ik nergens langs kon bewegen. Enige drukte waar je even voor moest wurmen was bij de mainstage maar dat is meer dan logisch. Bij een concert is het ook immers drukte van belang voor een podium. Enige waar ik echt van schrok waren de prijzen van de horeca gelegenheden op het evenement. De meeste gelegenheden hanteerden een prijs ruim boven de 10 euro. Enige wat een leuk prijsje had was de foodtent waar je warme broodjes beenham kon halen. Toch een enorme afknapper voor zo’n leuk evenement.

Heroes Dutch Comic Con goed vermaak

Want naast het druk maken over de prijzen van de horeca was de rest echt top geregeld. In de Gaming Hall en Entertainment Hall had je genoeg de ruimte om naar van alles te bewonderen. Nintendo was er met onder andere de nieuwe Pokémon games, MCON Esports organiseerden weer diverse game toernooien en Samsung showde hun Odyssey Ark schermen. In de Entertainment Hall van Heroes Dutch Comic Con vond je onder andere winkels voor bordspellen, Intertoys met heel veel Lego en kon je een foto maken van de Red Bull F1 auto van Max Verstappen.

Maar dan had je ook nog de Dealer Hall op Heroes Dutch Comic Con. Een geliefd onderdeel van de meeste bezoekers. Hier kon weer naar hartelust shoppen naar alles wat met cosplay, anime en games te maken had. Comicbooks, zwaarden, bogen, japanse snacks en drinken er is voor ieder wat wils. Zelf struin ik altijd de standjes voorbij voor Dungeons and Dragons onderdelen. Vrienden van mij werken de standjes af met Funko Pops, kunst en boeken. Met een paar nieuwe miniaturen in mijn tas kon ik in ieder geval weer tevreden naar huis gaan. Maar niet voordat we langs de main stage gingen om nog even te genieten van alle cosplay’s en pannels die er waren. Het was voor ons weer een geslaagde editie en kijken uit naar de zomer editie die volgend jaar wordt gehouden op 24 en 25 juni.