The Witcher Remake krijgt een open wereld

De game waar het allemaal begon krijgt een remake maar deze zal grootser worden dan we vooralsnog hadden verwacht

De remake van The Witcher (de game die in 2007 verscheen) laat tegenwoordig erg zijn leeftijd zien. CD Project Red vond het daarom hoog tijd om de game geheel opnieuw te maken. De game zal van de grond af aan opnieuw opgebouwd worden. Waar we eerst dachten dat de remake ook de structuur van het origineel aan zou houden blijkt dit toch niet het geval te zijn.

In de laatste investors presentatie gaf CD Project Red wat meer informatie vrij over de betreffende remake. De remake wordt beschreven als een “Story-driven, single player open-world RPG – a modern reimagining of 2007’s The Witcher“. Met name het open-world gedeelte is nieuw. De originele game was vrij lineair van opzet. Met Geralt bewoog jeje op een lineaire manier door verschillende levels in een lineair verhaal. De remake belooft spelers dus een hele hoop vrijheid te geven om Vizima te ontdekken. The Witcher franchise maakte pas met The Witcher 3: Wild Hunt de overstap naar Open-World dus het is aannemelijk dat de remake erg veel weg zal hebben van zijn grote broer.

De remake wordt ontwikkeld door Fool’s Theory, een Poolse studio vol met veteranen van de franchise. CD Project Red overziet de ontwikkeling en de game zal net zoals de rest van CD Project Red zijn line-up worden ontwikkeld in Unreal Engine 5. De game bevind zich nog in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling dus wanneer we de game mogen verwachten is nog niet bekend. Dat de studio het er druk mee heeft is een feit aangezien niet alleen The Witcher een remake krijgt maar CD Project Red ook hard aan het werk is aan een compleet nieuwe trilogie.

Kijk jij er al naar uit om weer in de huid van Geralt te te kruipen, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.