Review: Pokémon Scarlet

Een nieuw jaar, een nieuwe Pokémon-game voor de Nintendo Switch. Een deel waarin het niet all-good, of all-bad is. Een deel die verrast in positieve en negatieve zin. En een deel die de community in twee groepen zaagt. Enerzijds in mening, anderzijds in gameplay.

Oh boy, oh boy! Waar moeten we in godsnaam mee beginnen? Pokémon Scarlet is ondertussen al enige tijd verkrijgbaar (Pokémon Violet overigens ook). En de meningen zijn aardig verdeeld onder de enthousiaste Pokémon fans. Zo ook bij ons op de redactie. Daarom was het knap lastig om een hard cijfer te koppelen aan deze Pokémon titel die op veel fronten erg interessant is, maar op andere gebieden erg te kort schiet. We nemen je mee in de knotsgekke rollercoaster rit genaamd Pokémon Scarlet.

Paldea staat voor vrijheid!

In Pokémon Scarlet (en Pokémon Violet) trekken we naar de Paldea Regio. Een compleet nieuw eiland voor een compleet nieuw Pokémon avontuur. En dan bedoel ik ook echt compleet nieuw. Weliswaar is het motto nog steeds ‘Gotta Catch ‘em All!’, Maar dat doen we op een iets andere manier dan we gewend zijn van Game Freak. En dat heeft zo zijn voor- maar ook zijn nadelen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Alvorens we dat doen, geef ik je eerst even een korte overview van de gloednieuwe Paldea regio.

Paldea in Pokémon Scarlet (en Violet (en nu stop ik ook met het benoemen van de andere titel)) is een open-wereld. Een beetje vergelijkbaar met Legends Arceus, maar de gelijkenissen houden daar dan ook snel bij op. Verder is dit echt weer een traditionele Pokémon titel met meerdere verhaallijnen en een traditionele opzet waarbij je 8 badges moet verzamelen voordat je het opneemt tegen de Elite Four om vervolgens de wonderen wereld van de ‘post-game‘ in te duiken. De open wereld van Paldea kent verschillende regio’s met verschillende thema’s. Zo zijn er grote groene velden, rotsachtige gebergten, ijzige sneeuwtoppen en zelfs een Aziatisch geïnspireerd bamboebos. Paldea heeft het allemaal, maar wat het niet heeft, zijn traditionele routes. Paldea kent namelijk geen vaste volgorde zoals je gewend bent van de Pokémon RPG’s. Je mag, als je wil, vanaf je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt, naar het gebied wandelen met de sterkste Pokémon. Uiteraard is het niet aan te raden, maar het kán!

Dit opent veel meer deuren dan dat het sluit, want de gymvolgorde is ook niet in steen gegoten. Je mag, als je wil, de lage gym overslaan en direct een moeilijkere proberen. Misschien omdat je juist Pokémon hebt met Super Effective moves voor een eigenlijk sterkere gym dan jouw Pokémon. Uiteraard moet je ze wel alle 8 verslaan, maar de volgorde, mag je zelf bepalen. Alhoewel de meeste spelers toch de aangeraden weg bewandelen, want Gyms, Pokémon en andere activiteiten worden niet geschaald op jouw level. Je gaat in het ijsgebied geen level 5 Pokémon vinden omdat jezelf te koppig was om niet te beginnen waar je ‘hoort’ te beginnen.

Gyms, Titanen en kristallen

Een open-wereld titel staat meestal bekend om het bieden van verschillende soorten content op verschillende soorten plaatsen. Zo probeert Game Freak dit ook te doen met Pokémon Scarlet. Je volgt daarom meerdere verhaallijnen in deze titel zoals het verzamelen van alle badges, het verslaan van Team Star bazen en het verslaan van titaan-Pokémon om nieuwe krachten vrij te spelen voor jouw Riding Pokémon. Dit is het mooie beest dat op de kaft staat afgebeeld. Verder vind je door de wereld heen uiteraard overal wilde Pokémon. Nog steeds met ieder wezen een eigen habitat, en vind je Raids. Dit zijn kristallen met een sterke Pokémon erin die je samen met AI spelers, vreemden of vrienden kunt verslaan voor materiaal. Na afloop mag je de Pokémon uit de raid ook vangen. Deze hebben altijd een specifiek level, afhankelijk van het level van de Raid.

Klinkt allemaal heel erg leuk en aardig, maar de uitvoering is niet altijd even fraai als dat je verwacht, of zelfs gewend bent van Pokémon. Zo bestaan de titanen uit een erg korte interactie met een gigantische Pokémon, waar je binnen 5 minuten mee klaar bent. De ooit prachtige gym-gevechten in unieke locaties zijn omgetoverd tot een saai gevecht met enkel de Gym-leader in een standaard uitziende arena in het stadje waar de gym staat. Het interieur van de gym is vervangen door een receptie die er voor iedere gym hetzelfde uitziet. In plaats van een uniek interieur met gevechten en puzzels zijn er nu de Gym Trials, dit zijn korte minigames die in mijn ogen een grote stap terug zijn ten opzichten van wat we gewend zijn.

De steden in deze game zijn daarnaast niets meer dan één plein met daaromheen enkele huisjes. Er zijn zelfs enkele dorpjes die bestaan uit één straat. Er zijn eigenlijk maar twee echt noemenswaardige steden in de game. Dit is het stadje met de water-gym en de stad in het midden van Paldea, waar de school zich bevindt. De grootste telleurstelling echter zijn de Team Star aanvaringen. De zogenaamde ‘Rocket’ bases in de Pokémon-games waren altijd mijn favoriet. In Pokémon Scarlet zijn deze basissen niets meer dan een korte minigame waarin je in de Let’s Go-mode (dus met je Pokémon uit de bal) 30 Pokémon in 10 minuten moet verslaan (wat overigens een lachertje is). Gevolgd door een gevecht met de leider van die basis, waarvan de laatste Pokémon altijd een gemodificeerde en gigantische Revavroom is. Deze versies bestaan verder niet in de game en zijn dan ook bij lange na niet zo interessant of indrukwekkend als andere gemodificeerde of artificiële Pokémon zoals de welbekende Mewtwo. Dit was volgens mij ook helemaal niet de insteek, maar dan hadden ze het beter kunnen weglaten.

Geen Mega en geen Gigantamax

De ‘gimmick’ in deze Pokémon game is in mijn ogen ook minder interessant dan we hebben gezien met Mega-Evolutions of zelfs Gigantamaxing. In Scarlet en Violet kunnen Pokémon ‘Terastilizen‘ Hierbij veranderen ze niet van vorm, maar krijgen ze een soort kristallen omhulsel met een kristal op de kop die symbool staat voor één enkele Type. Hierdoor kunnen Pokémon ineens van typing veranderen waardoor je bijvoorbeeld een Water/Dark Pokémon hebt die opeens veranderd in Grass. Een heuse shake-up in competitieve gevechten, maar voor de casual speler en het verloop van de game op zich is het eigenlijk een downgrade van wat we eerder hebben gezien. Er zijn geen gigantische varianten meer of waanzinnig uitziende Mega-Evolutions, maar een kristal op je kop die een bepaald type voorstelt waardoor de Pokémon opeens van typing veranderd, maar wel zijn/haar eigen attacks houdt. Het kan zeker handig zijn, vooral als je daarmee toch met je water Pokémon een gras gym wilt tackelen, maar de uitvoering en presentatie is gewoon een beetje jammer.

Hier droomde we van

Al van kinds af aan hoopte ik zelf om ooit Pokémon meester te worden en Pokémon Scarlet brengt mij het dichts bij het gevoel dat ik krijg bij Pokémon. Een grote open wereld waar je kan gaan en staan waar en wanneer je wilt. Kunt vangen wat je wilt en zelfs met vrienden op pad kunt gaan. Dit is werkelijk het leukste van deze hele game. Het rondrennen en het vangen van wilde Pokémon en echt gaan jagen naar de Shiny varianten!

Het is nog geen minuut saai geweest op dit vlak, maar ook dit gaat niet zonder slag of stoot. Want deze titel kampt met enorme, maar echt enorme performance problemen. De game kent geen stabiele framerate, vooral niet als het regent, sneeuwt of van alles beweegt op het scherm. Frames die dippen onder de 20FPS is geen uitzondering maar een regel. En dan zou je er tegenover kunnen zetten dat de game dan op zijn minst wel echt de limieten van de Switch hardware opzoekt met waanzinnige beelden zoals The Witcher of Doom op de Switch?

Nee. Helaas. Pokémon Scarlet is misschien wel de lelijkste Pokémon titel die ik heb gespeeld. En dat is zo ontzettend zonde, want dit had echt de Breath of the Wild van de Pokémon kunnen wezen. Pop-ins enkele meters voor je voeten, Pokémon die te pas en te onpas spawnen en de-spawnen, hard-crashes en gewoon erg slordige schoonheidsfoutjes die echt niet kunnen in een franchise die zo gigantisch groot is als Pokémon. Het is ook een groot gemis dat er geen voice-acting zit in deze Pokémon want de character modellen zijn echt heel erg mooi in deze titel. Enorm jammer dat deze dan zo erg afsteken in deze lelijke wereld. Vooral met het aantal cutscenes en verhalende momenten in deze game was voice-acting een must-have geweest.

Saving the best for last

Een iets te letterlijk genomen begrip is wel dat het beste voor het laatst wordt bewaard in Pokémon Scarlet. Het wel meest interessante stuk van de game, en ook waar Scarlet en Violet zich veruit het meest in differentiëren is de post-game. Deze is goed! Ik wil hier eigenlijk niet te veel over verklappen, maar de wendingen in het verhaal en de algemene pacing en het verloop van de game nadat je de Elite Fout hebt verslagen en zo voorts is top-tier Pokémon. Het is helaas maar voor een korte duur, maar zodra je ontrafelt welke vreemde wezens er schuilen in de diepte van Area Zero begint die hele mysterieuze Pokémon vibe opnieuw op te spelen. Een waar genot dat van mij al vanaf de eerste minuut de leidraad had mogen zijn voor deze Pokémon game. Het voelt als een heel ander soort Pokémon dan we de tientallen uur van te voren hebben gespeeld. Ook enorm jammer dat het maar zo kort is. Al zijn er al verschillende hints en aanwijzingen dat we in toekomstige DLC verder gaan met de mysteries in Area Zero.

Verdict

Lastig, lastig. Een over het algemeen vrij teleurstellend Pokémon avontuur waarbij de content die er echt toe doet vaak onder de maat is. Het staat niet in lijn met wat we verwachten van Pokémon en het staat ook niet in lijn met wat we gewend zijn. De shift naar 3D is een lastig karwij geweest voor Game Freak en ze lijken nog altijd niet die bliksem in de fles gevangen te hebben. De echte diepgang die we verwachten van Pokémon begint eigenlijk pas nadat Ed Sheeran zijn zegje in de Credits heeft gedaan en dat is enorm zonde. Laten we hopen dat Game Freak leert van Scarlet en Violet en ons de volgende keer een avontuur kan bieden die over de hele game zo interessant en indrukwekkend is als de ontrafeling in Area Zero.

Het is extra zonde dat de game is, zoals ’t is wanneer je je bedenkt dat deze generatie misschien wel de meeste verrassingen had op het gebied van nieuwe Pokémon. Vooral de Paradox Pokémon! Hier heeft Game Freak echt weer hele toffe en unieke designs gemaakt die na jaren weer echt van het hoogste niveau Pokémon zijn.