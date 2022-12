Een vervolg interview met EPOS

Tijdens Gamescom 2022 hebben wij EPOS al kort mogen spreken over hun vernieuwde producten, visie en missie. Ook hebben wij eerder dit jaar een toffe headset mogen reviewen. Omdat wij zo benieuwd waren naar hun vernieuwde visie op de audiobranche, hebben we nog wat extra vragen aan ze gesteld!

Het gesprek met EPOS tijdens Gamescom trok dus zeer zeker onze interesse. De vernieuwde visie en de eindeloze expertise van EPOS verlangde naar wat meer diepgaandere vragen. Die vragen hebben zij met een glimlach (gok ik) beantwoord en wij hebben ze voor jullie vertaald. Ben jij dus benieuwd naar de toekomst en aankomende producten van EPOS? Lees dan zeker verder.

We hebben eerder gesproken over EPOS BrainAdapt™, een mengeling van technologie en kennis. Jullie spraken toen met passie over hoe geluid ervaren moet worden als een passief aspect van het gamen. Dit, zodat gamers zich kunnen focussen op wat echt telt: naadloos spelen. Kunnen jullie iets dieper in gaan op hoe dit zich in de praktijk gaat uiten?

Ieder moment van de dag stroomt er nieuwe kennis en informatie binnen in ons werkveld, eentje met een duidelijke focus op visie en geluid. Maar, onze hersenen zijn niet geprogrammeerd om kunstmatig geluid op te pikken. Dat houdt in dat er een miscommunicatie is tussen wat we horen en wat we opslaan. Ook kan dit leiden tot vertraagde reacties op omgevingsgeluid of voetstappen en dit leidt dan weer tot het maken van verkeerde beslissingen tijdens het gamen.

Ik denk dat de makkelijkste manier om dit uit te leggen is om het tastbaar te maken. Iedere gamer heeft wel eens lastig gehad van slechte graphics of grafische issues, die ons weerhouden van een duidelijk beeld te schetsen van de situatie die zich afspeelt. Dit heeft een grote impact op hoe wij beslissingen maken of hoe snel wij reageren op situaties. Dit werkt met audio evengoed zo. Wanneer jij slechte audio hebt, of bepaalde audiolevels wegvallen, dan weerhoudt jou dit van het horen van het volledige beeld. Je gaat hierdoor meer energie steken in het vaststellen van de positie van een vijand of object om de slechte audio te compenseren. Ook dit heeft effect op hoe jij speelt en beslist tijdens het gamen.

EPOS BrainAdapt™ is de sleutel om jezelf meer in een game te kunnen bevinden, hiermee verhogen wij reactietijd en verzorgen wij next-level communicatie met je teammaten. Dit doen wij met alle kennis en kunde die wij hebben en die informatie die dagelijks groeit.

Hoe is EPOS BrainAdapt™ getest?

We hebben vrij recent een case study uitgebracht. Dit rapport is gemaakt door EPOS in samenwerking met onderzoekers van het Oticon Centre for Applied Audiology Research (CAAR) in Denemarken. In dit onderzoek gebruiken we een methode genaamd Pupillometry, dit is een welbekende manier om de verwijding van pupillen te testen in cohesie met hoeveel moeite je brein hiervoor moet inzetten. Hoe moeilijker de taak, hoe groter de pupil wordt. De spieren in je ogen reageren onvrijwillig op hoe veel moeite jouw brein moet doen op het opnemen van geluid. De focus tijdens dit onderzoek lag hem dan ook op het onderzoeken van hoe pupillen reageren wanneer je geluid passief en dynamisch doet dempen met onze BrainAdapt™ technologie.

Tijdens het onderzoek kwam dan ook naar voren dat onze H6PRO, GTW 270 Hybrid of H3PRO Hybrid de energie die je brein gebruikt verlaagt met 35%. Hiermee behaalde de testpersonen 10% betere cohesie tussen geluid en geheugen, en 20% meer herkenning van specifieke woorden in dialogen. Het heeft dan ook jaren gekost om dit onderzoek rond te krijgen voor EPOS. Wij wilden dat het vanaf de start van onze eigen line-up direct een duidelijk verschil zou zijn met normale headsets. Om die reden hebben wij dan ook alle tijd die nodig was genomen, zodat wij wetenschappelijk kunnen bewijzen dat onze producten enorm ten goede komen bij gamers. Dat is iets waar wij enorm enthousiast van worden!

Hoe zal BrainAdapt™ in de toekomst jullie producten blijven verbeteren?

Het is de bedoeling dat deze functionaliteiten meer geïntegreerd worden in onze toekomstige producten. Niet alleen in onze producten, maar ze worden ook meer benoemd in onze communicatie naar de wereld. Wij willen de perceptie van audio in gaming helpen veranderen, ten goede van gamers over de hele wereld. Wij geloven dan ook, dat we de juiste middelen in handen hebben om dit waar te maken. Wist je dat we horen met ons oren, maar luisteren met onze hersenen? Dat is een boodschap die wij willen benutten in onze communicatie en we weten zeker dat we in de juiste richting zitten hiermee.

Hoe gaan toekomstige line-ups van producten transformeren tegenover de huidige producten die jullie hebben? Zijn er nog meer features om naar uit te kijken?

Zoals sommigen waarschijnlijk al weten, heeft EPOS in 2021 een volledige nieuwe line-up voor ons portfolio uitgebracht, terwijl wij als bedrijf meer onafhankelijkheid zochten en daarmee gingen co-branden met SENNHEISER. Dit was een enorm belangrijke en grote stap voor onze toekomst. Ik kan nog niet enorm veel kwijt over de toekomst, dat zou veel enthousiasme verpesten. Maar, we willen wel laten weten dat we in de toekomst veel bezig gaan zijn met het luisteren naar de feedback van gebruikers en onze community. Onze GTW 270 Hybrid is hier een enorm goed voorbeeld van. We hebben hier afgelopen jaar een firmware update voor uitgebracht die ervoor zorgt dat de microfoon een lagere latency krijgt, want dit was een bekende issue. Dit betekend dat wij nu draadloze oordopjes hebben, die perfect zijn voor competitieve gamers, zonder enige lag. Dit laat zien dat wij echt meer kijken naar onze community dan ooit ervoor, dit geldt ook voor influencers en streamers van over heel de wereld.

Buiten dat, voegen we ook onze eerste webcam toe aan ons gaming portfolio. Dit zorgt niet alleen voor meer productcategorieën vanuit EPOS, maar ook een completer pakket voor gamers en streamers van over de hele wereld. Hiermee krijgen EPOS gebruikers de mogelijkheid om alle bij één merk te houden.

We spraken tijdens Gamescom over hoe de EPOS Gaming Suite flinke updates krijgt en hoe jullie luisteren naar de community feedback. Wat waren de positieve responses na het uitrollen van meerdere software updates?

Wij sturen enquêtes uit om beter in kader te brengen waar onze grootste verbeterpunten liggen. De feedback die we al gekregen hebben heeft er dan ook voor gezorgd dat we met het uitrollen van updates steeds meer positieve feedback krijgen. Een highlight hiervan is onze ge-upgrade User Interface en installatiegidsen voor nieuwe producten. Ook hebben we veel positieve berichten gekregen over hoe makkelijk het nu is om een product in te stellen in onze software. Ditzelfde geld voor onze opnamefunctionaliteiten en playback apparaten.

Wat maakt jullie software uniek tegenover andere merken?

Buiten onze passie, heeft onze EPOS Gaming Suite 100% focus op audio en hoe gebruikers dit precies kunnen tweaken zoals zij dat willen. Onze software moet een aantrekkelijke toevoeging zijn op al onze fysieke producten. Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van onze software en hardware een sterk aanbod geeft voor gamers.

Welke nieuwe elementen van de vernieuwde externe geluidskaart zijn jullie het meest enthousiast over, is het voor gebruikers van de eerste versie een upgrade waard?

De nieuwe GSX 1000 2nd Edition is er één met een flinke facelift. Qua design zal je direct opvallen dat de verfrissing hem niet alleen zit in een strakker en meer passend ontwerp, maar ook dat er een nieuwe volumewiel op zit, die beter synchroniseert met Windows. Het model is ook verstevigd en verfraaid met een metallic zwart look-&-feel. De input voor microfoons is flink verbeterd tegenover de oude versie. Buiten dat is de power input vervangen met een USB-C, zo blijven we toch wat meer up-to-date met de huidige standaarden.

De nieuwe S6 Webcam lijkt op het eerst oog een geweldige all-round webcam voor streamers, gamers en thuiswerkers. Is er specifiek gekozen voor een duidelijke doelgroep of is het de bedoeling dat dit dé all-round webcam op de markt gaat zijn?

Allereerst bedankt! Wij zijn net zo enthousiast om dit product op onze hoge standaarden te gaan lanceren. De webcam is in eerste instantie gemaakt met een focus op gamers en streamers, vandaar dat deze ook valt onder ons gaming portfolio. Maar, gamers zijn meer dan gewoon gamers. Het zijn de vaders die 2 uurtjes per avond tot rust kunnen komen, het zijn de vrouwen die hun collega’s overdag aansturen en in de avond gamen met vrienden of vriendinnen. In dat geval is dit product inderdaad voor iedereen. Het is daarbij ook een fantastisch product voor een hybride werkplek.

Gezien EPOS probeert een completer pakket te maken voor gamers en streamers, zijn er nog andere productcategorieën om naar uit te kijken?

Onze grootste motivatie is nog steeds audio en dat zal altijd zo blijven. De S6 Webcam met de B20 streaming microfoon is daar geen uitzondering in. De webcam heeft dan ook uitzonderlijke audio features zoals twee geïntegreerde microfoons met digitale noise cancellation. Dit zorgt ervoor dat jouw stem in iedere ruimte, leeg of gevuld met mensen, op de voorgrond staat.

Liggen er nog andere toekomstige ideeën op de plank?

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om met de industrie mee te vloeien en proberen dan ook in te spelen op toekomstige trends en mogelijkheden zodat onze producten altijd future-proof zijn. Diversiteit en relevantie voor onze doelgroep is één van die focussen. Geweldige audio is iets dat in het midden van EPOS staat, dit is onze drijfveer en hierin willen wij blijven groeien en uitbreiden.

Of je nu een PC, of console gamer bent. Of je nu on-the-go speelt, of thuis. Of je nu van open geluid of gesloten geluid houdt. Wat het ook is, wij spenderen al onze tijd en energie om ervoor te zorgen dat ieder soort gamer of gebruiker baad heeft bij onze producten. Wij willen zeer zeker pioniers zijn en blijven binnen onze industrie!

Hoe ziet de toekomst voor EPOS er vooralsnog uit?

Ik kan uiteraard niet te veel loslaten over de toekomst voor EPOS. Eén ding dat ik met volledige zekerheid kan zeggen, is dat je nog veel gaat horen over BrainAdapt™. Dit is namelijk geen marketingstunt, eendagsvlieg of gimmick, het is een geïntegreerd en enorm belangrijk onderdeel van onze toekomstige line-ups. Hoe dit gaat groeien is nog niet te bevatten, we blijven uiteraard stevig onderzoek doen en verbeteren. Onze focus in de toekomst ligt zeer zeker op het verminderen van de energy die jouw hersenen nodig hebben om geluid op te nemen. Wij zorgen voor betere communicatie, sneller reactietijden en betere beslissingen in-game!

Wij bedanken EPOS enorm voor hun tijd om dit interview uit te werken met ons en zijn enthousiast over de toekomst met deze vernieuwde filosofie. EPOS lijkt hiermee echt iets unieks in handen te hebben, vinden jullie niet? Laat het ons weten op Facebook!