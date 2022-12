Elden Ring wint Video Game Awards 2022

Elden Ring is vernoemd tot de winnaar van de Video Game Awards 2022. Gisteren was het evenement van Geoff Keighley en er zijn verschillende awards uitgereikt en onthullingen gedaan.

Elden Ring is natuurlijk door veel mensen vorig jaar gespeeld. Gisteren werd nog maar eens benadrukt dat de game een positieve indruk heeft achtergelaten bij veel gamers. Er is namelijk bekend gemaakt dat FROM dit jaar met de Game of the Year award ervandoor gaat. De lijst van kandidaten zag er als volgt uit

GAME OF THE YEAR

A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray Xenoblade Chronicles 3



De competitie was dus aardig aan elkaar gewaagd en laat zien dat we dit jaar veel mooie games hebben mogen spelen! Toch ging deze RPG er met de prijs vandoor.

De schrijver achter de game van FROM nam de prijs in ontvangst en had ook nog een paar woorden over, welke hieronder te bekijken zijn:

Vindt jij het terecht dat dit spel Game of the Year heeft gewonnen?