Hogwarts Legacy alle informatie die je moet weten

De afgelopen weken is er een hoop informatie vrij gekomen over de lang verwachte Harry Potter game, waaronder maar lieft 2 uitgebreide gameplay livestreams en zelfs de uitstel van de last-gen versies!

Hogwarts Legacy is wellicht mijn meest geanticipeerde game van 2023 is nog maar een paar maanden van ons verwijderd wat betekent dat de marketing voor de game in volle vaart is gestart. Meerdere trailers en nieuwtjes worden met enige regelmaat gedropt. Echter verwend Avalance Studios ons met nog meer dan dat gehele gameplay secties van de game worden getoond. Ga mee met mij op reis richting de magische wereld van Harry Potter en dompel je onder in al het nieuws dat de afgelopen tijd is uitgekomen over deze magische game.

Maak je eigen tovenaarsleering

Nog voor dat je aan de game kan beginnen en je de befaamde sorteerhoed opzet krijg je de Character Creator te zien. Jij moet jouw eigen tovenaarsleerling maken en dat doe je aan de hand van een hoop sliders, opties, kleuren aan aanpassingen. Net zoals je gewend bent van games zoals Mass Effect, Skyrim en Cyberpunk 2077 kan jij geheel je eigen character creëren.

Gaan en staan waar je wil

Zodra de wereld zich opent krijg je al snel een bezemsteel tot je beschikking. In de wereld van Hogwarts Legacy kan je vrijwel altijd op de bezem stappen en wegvliegen. Aangezien de game zich aan het einde van de 18de eeuw afspeelt waren de bezemstelen nog niet zo geavanceerd als dat we gewend zijn van de films. Met als gevolg dat deze bezems niet constant op hoge hoogte gebruikt kunnen worden. In Hogsmeade (het bekende dorpje langs Zweinstein) kun je nieuwe brooms kopen die het uiterlijk van je bezem aanpassen. Wanneer je de winkelbediende helpt kan hij je ook helpen met het upgraden van je bezem waardoor je hoger kan vliegen voor een langere periode. Bezemstelen zijn echter niet de enige mogelijkheid van vliegen zo biedt de game je ook de mogelijkheid om een aantal mounts te verzamelen waaronder een hippogrief. Aangezien het een dier is dat zowel op land als in de lucht beweegt kan je het ook gebruiken als een standaard “paard” om de wereld mee te verkennen. Het grootste verschil tussen de hippogrief en de bezem is het feit dat je met de hippogrief veel hoger kan vliegen voor een lange tijd. Als we de gameplay mogen geloven is dit zeker geen straf aangezien de open wereld vol zit met dingen om te ontdekken. Waaronder zogenaamde hamlets die van ver zijn gekomen om hier liedjes te zingen en eventueel jou van sidequests te voorzien. Of ga op onderzoek en vind puzzles die zijn achtergelaten door oude toveraars en heksen. Door oude ruïnes te bezoeken kan je meer leren over ancient magie maar pas wel op voor duistere entiteiten of magiërs die zich daar wellicht schuilhouden. Zodra de wereld voor je opent is vrijwel de hele world map toegankelijk en kan je gaan en staan waar je wil, echter niet alle gebieden zullen even makkelijk zijn al beginnende tovenaar of heks. Naarmate de tijd verstrijkt in de game zal het langzaam dag en nacht worden alsook de seizoenen zullen zich naarmate dat je vordert in het verhaal veranderen waardoor de wereld tijdens de winter is overladen met een pak sneeuw.

De onvergeeflijke combat

De Dark Arts Battle Arena is gedeelte van de Deluxe editie van de game en bevind zich in het bekende verboden bos. In de arena kan je alle spells testen waaronder de forgiven curses zoals Avada Kedavra, Crucio en Imperio. De spreuken zijn net zo krachtig en extreem als je gewend bent van de films. Met Avada Kedavra dood je alles in 1 keer ongeacht tegen wie je het gebruikt. Dit vergt echter wel veel stamina waardoor de spreuk niet zomaar gespammed kan worden. Crucio kan achter elkaar gebruikt worden en doet damage over tijd waarna jeje tegenstanden hoort schreeuwen van de pijn. Erg luguber. En met Imperio zorg je ervoor dat de vijanden je tijdelijke slaafjes worden. Tijdens de game zal je ook in aanraking komen met zogenaamde “Ancient spells”. Hoe deze ancient spells zich manifesteren hangt af van het type vijand waar je deze op gebruik. Het is ook mogelijk om tools mee te nemen die je hebt gemaakt in de Room of Requirements, koopt of vind in de wereld zoals potions en traps. Zo is er de rock-skin potion waardoor je letterlijk een stenen huid krijgt en minder damage doet. Maar ook planten die je in de grond kan stoppen waaronder een plant die gif spuwt naar je vijanden. Door slim te spelen kun je op strategische manier vijanden aan elkaar kan linken. De ontwikkelaars geven aan dat het op deze manier mogelijk is om een hele reeks aan vijanden in één keer met Avada Kedavra af te maken. De developers hebben als doel om jou als speler een hoop opties te bieden als het gaat om het maken van je eigen vechtstijl en character. Ga je de dark wizard kant op? Dan kan dat! Of jouw character richt zich geheel op het brouwen van potions of het gebruik van defensieve spreuken. In Hogwarts Legacy maak jij de toveraar of heks die jij altijd al had willen zijn.

De Room of Requirements

Net zoals dat jouw eigen character tot in de puntjes gecustomised kan worden kan dit ook in de Room of Requirements. Zo kun je niet alleen verschillende crafting stations toevoegen aan deze kamer maar kan je ook de inrichting en zelfs de achitectuur en de kleuren van de kamer aanpassen. De inrichting is helemaal zelf te bepalen zo wordt er in de gameplay getoond dat er een mat op de grond gelegd kan worden maar je kan ook stoelen, tafels enzovoorts neerleggen. Deze kunnen aangepast worden in formaat en kleur. Deze meubels worden oproepen door het gebruik van “conjuration” spells die je in Hogsmeade kan kopen. Binnen de Room of Requirements kan je ook altijd je gear upgraden met een hele reeks aan upgrades. De customisation is eindeloos in deze game. Binnen de Room of Requirements is er ook een grote ruimte waar je allemaal magische beesten kan bewaren. Deze dieren kan je te eten geven, verzorgen en aaien. Hoe meer je deze beesten onderhoudt hoe meer ze je gaan vertrouwen waardoor je weer speciale attributen kan krijgen die je helpen bij het craften van nieuwe gear. Als extra mooie bonus is ook deze ruimte helemaal te customizen met inrichting en crafting stations.

Griffoendor, Zwadderich, Huffelpuf of Ravenklauw?

Hogwarts Legacy uitgesteld voor de last gen consoles

Na het fiasco dat Cyberpunk 2077 heet gebeurt het steeds vaker dat de last-gen versies van games uitgesteld worden. Waaronder ook de PlayStation 4 (Pro) en Xbox One (X) versies van Hogwarts Legacy. Fans zullen 2 maanden langen moeten wachten tot 4 April 2023. De Switch versie laat nog wat langer op zich wachten aangezien deze versie pas op 25 Juli zal verschijnen.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Voor de PlayStation 5, Xbox Series S|X en de PC komt de game gewoon nog op 10 Februari 2023 uit. Mensen die de Deluxe Versie van de game aanschaffen mogen 72 uur eerder al beginnen namelijk op 7 Februari 2023. De game wordt ontwikkeld door Avalance Studios en uitgegeven door Warner Bros Games.

Kijk jij er al naar uit om door de gangen van Zweinstein te lopen? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook. Check ook onze Hogwarts Legacy Preview!