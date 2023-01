Tales of Symphonia Remastered toont gameplay beelden

Nog een dikke maand en dan is het zover. Tales of Symphonia Remastered wacht om opnieuw ontdekt te worden op PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Vandaag laat Bandai Namco ons nieuw gameplay beelden zien. Check ze hier!

17 Februari verschijnt Tales of Symphonia Remastered voor de vorige generatie consoles. Uiteraard zijn deze ook te spelen op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Het bleef lang rustig rondom de remaster, maar vandaag koestert Bandai Namco hun fans met nieuwe gameplay beelden. Wederom zien ook dat de game nog steeds gepland staat voor release in februari.

We beginnen het jaar met nieuwe oude games!

Waar we vorig jaar mee afsloten, starten we in 2023. Naast Tales of Symphonia kunnen we in januari ook al aan de slag met een aantal (her)uitgaves. Zo zien we de komst van de Dead Space Remake, maar ook een heruitgave van zowel Persona 4 Golden als Persona 3 op Xbox (via Game Pass), Nintendo Switch en PlayStation 4 & 5. Eerder verscheen de PSP en PlayStation Vita titels al op PC. De laatste heruitgave van deze maand ligt in handen van Capcom. Monster Hunter Rise verschijnt deze maand namelijk ook op Xbox (óók via Game Pass) en PlayStation 4 & 5. Deze Monster Hunter game verscheen eerder al op PC, nadat deze enkele maanden exclusief te spelen was via Nintendo Switch.

Wat is jouw favoriete heruitgave van het begin van 2023?