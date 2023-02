Star Wars Jedi: Survivor uitgesteld tot 28 April

De langverwachte sequel op de alom geprezen Star Wars Jedi: Fallen Order zal bijna twee maanden langer op zich laten wachten zo laat Respawn Entertainment weten in een update op Twitter

2022 en zo blijkt ook 2023 zijn de jaren van uitstel na uitstel. Dit is natuurlijk niet heel gek na de turbulente periode die we als samenleving en daarin ook de games industrie hebben doorgemaakt. Om te zorgen dat Star Wars Jedi: Survivor de aandacht krijgt die het verdient wordt de game daarom ook 6 weken worden uitgesteld. De uitstel wordt gebruikt om te zorgen dat de game zonder al te veel bugs gereleased kan worden. In een update op Twitter verteld Game Director Stig Asmussen ons meer over de reden van uitstel.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

De game is onderdeel van een groots plan dat Disney samen met LucasFilm Games in ontwikkeling heeft om elke 6 maanden een nieuwe Star Wars game uit te brengen. LucasFilm Games hoopt hiermee de franchise weer in de spotlight te brengen na dat er tijdens de 10 jaar durende periode dat EA de rechten had over de IP er slechts 3 Star Wars games zijn uitgebracht.

Amy Hennig’s Star Wars Game – Skydance Media

First Person Shooter – Respawn Entertainment

Open Wereld Game – Ubisoft Massive

Star Wars: Eclipse – Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake – Saber Interactive

Jedi: Survivor (Fallen Order) – Respawn Entertainment

Star Wars: Hunters – Zynga

Strategy Game – Respawn Entertainment

Star Wars Jedi: Survivor wordt ontwikkeld door Respawn Entertainment en gepublished door Electronic Arts in samenwerking met Lucasfilm Games. De games wordt ontwikkeld voor de current gen consoles, PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC.

Kijk jij er al naar uit om weer in de huid van Cal Kestis te te kruipen, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.