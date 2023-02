Apex Legends Mobile sluit deuren al na 1 jaar

Het einde is in zicht voor Apex Legends Mobile. EA en Respawn hebben op de smartphones niet het succes van de Battle Royale op PC en console weten na te bootsen. 1 Mei is de laatste dag dat spelers het kunnen opnemen in de Apex Games op mobiele apparaten.

Vanaf vandaag begint Respawn al met het proces dat ze de zonsondergang noemen. Deze periode strekt zich over de aankomende 3 maanden. In deze periode wordt Apex Legends al verwijderd uit de Play Store en App Store. Ook in-game aankopen worden uitgeschakeld waardoor spelers geen extra euro’s meer in het spel kunnen stoppen. Je huidige in-game valuta mag je tot 1 mei nog uitgeven aan alles wat je hartje begeert (mits je saldo toereikend is).

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile. We’re sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12 — Respawn (@Respawn) January 31, 2023

En dat was het eigenlijk al. Respawn vervolgt de aankondiging met een korte FAQ op de website. Hier staat eigenlijk alleen in dat er geen refund kan worden aangevraagd voor in-game aankopen. Ondanks de zeer korte duur van de game op smartphone is EA niet van plan om spelers te compenseren. Dan was Google met Stadia toch net iets coulanter.

EA stelt Apex fans nog even gerust met een verzekering dat het alleen om Apex Legends Mobile gaat. De console en PC versies van de game blijven gewoon operationeel. Aangezien de console/PC en Mobiele versies aanzienlijk van elkaar verschillen in contentaanbod is het ook niet mogelijk om je mobiele voortgang over te zetten naar de console of PC versie.