De aller eerste Nintendo Direct van 2023 is een feit. Woensdag 8 februari om 23:00 staat Nintendo klaar met een update over wat er allemaal aan zit te komen voor de Nintendo Switch. De livestream focust zich voornamelijk op titels die in het eerste halfjaar verschijnen.

Onder andere verschijnt het vervolg op Breath of the Wild nog voor het eerste halfjaar om is. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom staat gepland voor 12 mei 2023. Er gaan geruchten de rondte dat er voor deze nieuwe Zelda game een speciale editie van de Nintendo Switch Oled verschijnt. Andere stemmen op het weide internet suggereren dat deze nieuwe Zelda mogelijk niet alleen verschijnt voor Nintendo Switch, maar ook de mogelijke opvolger. We zitten ondertussen al in het zevende jaar van de hybride Nintendo console.

Buiten Zelda, welke andere games die lang in verwachting zijn willen we nog graag op de Switch zien voordat Nintendo mogelijk de opvolger introduceert? Het blijft al lang stil rondom Metroid Prime 4. En eerder konden we al lezen dat Nintendo de Metroid Prime Trilogie al lang klaar heeft staan voor de Switch, maar ze opzettelijk wachten om meer hype te creëren voor het vierde deel in de reeks. Is nu dan eindelijk de tijd?

Kijk morgen, 8 februari, om 23:00 uur naar een #NintendoDirect-livestream met ongeveer 40 minuten aan info die voornamelijk is gericht op #NintendoSwitch-games die in de eerste helft van 2023 worden uitgebracht. Bekijk ‘m hier 🎥: https://t.co/r5gtuFhwSk pic.twitter.com/6MbKZmVNte — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 7, 2023

g zijn, we hoeven niet lang te wachten tot we er achter komen, want morgenavond om 23:00 onthuld Nintendo haar plannen voor het eerste halfjaar.