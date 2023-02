Monster Hunter achtige Wild Hearts toont keuze in wapens

Wild Hearts verschijnt in de drukke februari maand naast titels als Hogwarts Legacy, Atomic Hearts en Destiny: Lightfall. De Monster Hunter achtige game van Koei Tecmo en EA Originals laat van zichzelf zien in een korte wapen-overview.

Wild Hearts lijkt een combinatie te zijn van Monster Hunter en Fortnite. Klinkt een beetje vreemd, maar de praktijk moet leren of dit ook zo aanvoelt. Het ziet er uit als een door en door Monster Hunter titel met alles wat daarbij komt kijken. Koei Tecmo is niet bang om te laten zien wat de grote inspiratiebron is geweest voor Wild Hearts en dat is natuurlijk ook helemaal niet erg, want eerlijk gezegd zijn er maar weinig, of helemaal geen andere games die het ‘Monster Hunten’ net zo goed doen als Capcom’s Monster Hunter. Het Fortnite gedeelte zit ‘m een klein beetje in het bouwen. Zo zie je de jagers stellages bouwen ter verdediging of juist om een aanval van bovenaf uit te voeren. Een interessant concept. Het duurt dan ook niet meer heel lang voordat we zelf mogen ervaren hoe dit uitpakt. Wild Hearts is namelijk vanaf 17 februari speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series X en PC.

En dan nu wat nieuwe wapens

In traditionele Monster Hunter fashion kies je een wapen dat past bij jouw speelstijl. Sloom, maar veel schade, of hak je mondjesmaat wat levenspunten weg bij het monster, maar hou je jezelf juist erg mobiel? Dit bepaalt gebruikelijk wat voor soort wapen jij in gaat zetten, al lijkt Wild Hearts je ook wat meer opties te geven per wapentype. Onlangs werden de volgende nieuwe wapens getoond.

Maul: Het zwaarste wapen van ze allemaal. Je kunt kracht opbundelen voor een zware klap, of juist lichtere aanvallen gebruiken om je mobiliteit te behouden. Boog: Bekijk de kat uit de boom en blijf zo ver mogelijk vandaan van de klauwen van het beest. De boog kan enorme schade aanrichten onder de juiste condities. Karuki Staf: Een wapen voor spelers die niet kunnen kiezen tussen zwaar of licht. Om de keuzestress aan te moedigen kan deze staf ook nog eens vijf verschillende vormen aannemen. Dit zijn de Long Staff, Twin Fang, War Pike, Giant Shuriken en de Juggernaut Blade.