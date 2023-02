Metroid Prime Remastered nu speelbaar op Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct van 8 februari 2023 werd dan eindelijk Metroid Prime Remastered aangekondigd voor Nintendo Switch. We wisten dat de game zou komen, maar eindelijk hebben we een datum. Metroid Prime verschijnt namelijk vandaag al op Nintendo Switch.

Een grote verrassing tijdens de Nintendo Direct. Terwijl we nog steeds erg geduldig wachten op Metroid Prime 4, mogen we aan de slag met de Remastered versie van de originele Gamecube titel. We mogen vandaag al aan de slag met de digitale versie via de Nintendo eShop. Spelers die graag de game fysiek in huis willen halen moeten wachten tot 3 maart. Dan verschijnt de game namelijk via winkels in een plastic doosje met een cartridge.

Ondanks de voorafgaande geruchten missen er nog twee titels in dit pakketje. Iedereen had namelijk een remaster van de volledige trilogie verwacht. Of de resterende twee games uit de trilogie op een later moment nog worden uitgebracht, is nog onbekend. Alhoewel we aardig enthousiast zijn om nu al aan de slag te gaan met deel 1, hebben we nog steeds geen nieuws ontvangen over het vierde deel die nu al een behoorlijke tijd in ontwikkeling is bij Retro Studios.

Metroid Prime Remastered wordt aangeboden met een adviesprijs van €39,99 via de Nintendo eShop.