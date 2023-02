Wij waren bij Ant-Man and the Wasp: Quantumania!

Disney Marvel heeft ons de kans geboden om bij de premiere te zijn van Marvel’s Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Een nieuw hoofdstuk in een langlopend verhaal! Hieronder gaan wij jullie vertellen waarom je deze film gezien moet hebben! En dit natuurlijk op een zo spoiler vrije manier.

Het is vroeg in de ochtend in het mooie Amsterdam waar wij bij de Pathe Arena op misschien wel het mooiste scherm van Nederland de premiere gaan zien van deze nieuwste Marvel film. Zelf ben ik al vanaf het begin in dit Marvel universum, welk nu al vele films meegaat. Maar eens in de zoveel jaar verplaatsen we naar een nieuwe hoofdstuk, ook wel phase genoemd. We zijn nu aangekomen bij ‘phase 5’, waar phase 4 toch echt wel ging over het opbouwen van nieuwe verhalen en het verwerken van tragedie na Avengers Endgame, gaat phase 5 weer volle vaart vooruit!

Scope van de film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania is dan natuurlijk de aftrap van een nieuw hoofdstuk, als we gaan kijken naar de grootte van de film en de wereld zou je kunnen denken dat wel al op de climax zitten! Wanneer Scott (Ant-Man) naar de quantum realm af reist zien we de grote big budget werelden die we van Marvel zo gewoon zijn gaan vinden. Met veel verschillende soorten nieuwe stammen welk in de quantum realm leven. Natuurlijk gaat het ontmoeten met deze stammen gepaard voor de nodige conflicten die opgelost moeten worden in de film. Zo ontdekken we dat ook binnen de quantum realm een vijandig kwaad heerst (hierover later meer!) en het is aan Ant-Man en the Wasp en familie de taak om dit kwaad te stoppen, voor het hele universum in gevaar komt.

Terugkomend op de scope van de film is dat je merkt dat er ontzettend veel is gebeurd voordat Scott naar de realm afreisde en er nog heel veel te gebeuren staat in de tijd dat hij hier zit. Wanneer we iets meer naar het einde van de film gaan bereikt dit conflict zijn hoogtepunt en zien we een Marvel dat zichzelf overtreft in actie, effecten en meer. De toon lijkt gezet te zijn voor het volgende hoofdstuk, we kunnen veel verwachten.

Kang the Conqueror

Wie hem nog niet kende gaat dit zeker na de film wel doen. Kang drukt namelijk zijn stempel op deze film. Gespeeld door Jonathan Majors zien we de volgende grote vijand na Thanos in de Marvel Cinematic Universe. Zonder te veel te verklappen zien we vanaf zijn introductie dat dit een vijand is waarvoor je zult moeten vrezen en waar de superhelden van Marvel nog een hele kluif aan gaan krijgen.

Eigen mening

Voor de grote nerd en Marvel fan in mij is het natuurlijk altijd spannend als er weer een nieuw hoofdstuk begint. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik phase 4 erg vet vond maar door de opbouw een beetje de climax die we kregen bij Avengers Endgame had niet voelde. Natuurlijk is dit niet erg want Avengers Endgame is een product van vele jaren (phase 1 – 3) aan opbouw. Wat mij dus prikkelde was het zien dat deze film qua actie en verhaal gelijk heel erg hoog inzet en daarmee mijn verwachtingen voor de rest van phase 5 nog hoger zetten dan deze al waren! Wat deze film betreft heb ik weinig te klagen. De vijand is erg tof en goed gespeeld door Jonathan Majors, de humor is aanwezig maar dit gaat niet ten koste van de actie in de film. Een dikke aanrader dus om in de bioscoop te gaan bekijken. En ow ja, mocht je het na al die jaren nog niet weten, blijf zeker nog even zitten tot het allerlaatste moment na de aftiteling, het zou jammer zijn als je iets mist namelijk.

Ga jij deze nieuwe Marvel film ook bekijken of laat jij hem aan jou voorbij gaan? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.