Gelekt: Horizon Forbidden West deze maand naar PlayStation Plus

Horizon Forbidden West, het grote spectaculaire vervolg op Horizon Zero Dawn verschijnt deze maand nog via PlayStation Plus. Tenminste, mocht de recente lek op het goede spoor zitten.

PlayStation Plus bevind zich sinds de “rebrand” tussen wal noch schip. De een is fan. De ander vindt het vooral een gemiste kans. Te weinig ondersteuning voor oude titels is een ander geluid die veelal klinkt. Aan welke kant je ook staat. Deze maand ziet er goed uit voor spelers die op één van de hogere tiers zijn geabonneerd. Waar je als Essential lid je standaard maandelijkse titels krijgt, is er een catalogus beschikbaar voor Extra en Premium leden. Deze catalogus wordt deze maand weer rijkelijk aangevuld met de volgende titels:

Horizon Forbidden West (PS5 én PS4) (Alleen voor Premium leden)

Scarlet Nexus (PS5 én PS4)

Resident Evil Biohazard (PS5 én PS4)

Borderlands 3 (Ps5 én PS4)

Nog meer niet bevestigde titels.

Een aardige toevoeging. Zo waren wij aardig te spreken over Horizon. Maar ook Scarlet Nexus viel erg in de smaak.

De lek is afkomstig van een bekend Twitter account die al vaker de juiste games voor de PlayStation Plus line-up wist te lekken. Verwacht in ieder geval zeer binnenkort een officieel bericht van Sony, want op 21 februari moeten bovengenoemde titels al via de dienst beschikbaar zijn.