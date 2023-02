Game Boy en Game Boy Advance nu ook op Nintendo Switch

Nintendo Switch spelers met een Nintendo Switch Online abonnement mogen vanaf nu aan de slag met Game Boy en Game Boy Advance titels op hun Switch. Alhoewel je de Expansion Pass nodig hebt om de Advance catalogus te kunnen spelen.

De aangeboden games zijn nog best beperkt, maar Nintendo belooft deze verder aan te vullen in de nabije toekomst. Voor nu mag je in ieder geval aan de slag met een handjevol Game Boy en Game Boy Advance titels. Hierin kun je voor de Game Boy titels zelfs kiezen uit filters voor de originele Game Boy en Game Boy Color. Indien er ooit een multiplayer component gemoeid was, werkt dit nu ook via lokale en online multiplayer op de Nintendo Switch. Zo speel je Mario Kart voor de Game Boy samen met je vrienden op de Switch.

Benieuwd naar de huidige line-up?

Dit zijn de Game Boy titels die vanaf nu speelbaar zijn:

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid 2 – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

En dit zijn alle Advance titels:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Mega Microgames

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Binnenkort worden de volgende games nog toegevoegd aan bovenstaande rijtjes: The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game, Kirby Tilt ‘n’ Tumble, Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity en Golden Sun.

Met welke klassieker ga jij als eerst aan de slag? Of wacht je net als mij op onder andere de komst van Golden Sun?