Lies of P kondigt release maand aan

Lies of P, de Souls-like versie van het sprookje Pinocchio heeft na lange wachten eindelijk een release window gekregen in welke maand hij uit komt.

Na een lange stilte is Lies of P van NEOWIZ eindelijk weer opgedoken. Dit keer met een nieuwe trailer waarin verschillende monsters en andere wezens te zien zijn.

Verschillende machines en gemechaniseerde poppen die samen met een tintje horror en duisternis het nieuwe kwaad zullen vormen in deze game. Ook zien we een karakter die lijkt op de blauwe fee uit het sprookje, echter weten we nog niet zeker of dit karakter in deze game ook onze gids zal zijn. De duistere setting versterkt deze vraag alleen maar meer.

De game zal uitkomen in Augustus 2023 voor PC, Playstation en Xbox.