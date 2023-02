Microsoft sluit deal: Call of Duty komt naar Nintendo

Het is een spannende tijd voor Microsoft. Het bedrijf dat vorig jaar de overname van Activision Blizzard aankondigde is er nog niet. PlayStation maakt zich zorgen en spreekt deze zorgen uit, waardoor de deal nog niet rond is. Vandaag verstevigd Microsoft haar positie in de deal.

Dit doet Microsoft door te beloven dat Call of Duty voor minimaal 10 jaar óók naar het Nintendo platform komt. Op dezelfde dag als Xbox. Dit is een direct antwoord op PlayStation’s zet om de deal tegen te houden. Call of Duty is te groot om exclusief te maken. Er is geen enkele game zoals Call of Duty, zegt PlayStation. Verschillende instanties die moeten onderzoeken of de overname van Activision inderdaad betekent dat Microsoft een oneerlijke positie krijgt in de markt hebben nog geen oordeel geveld.

Ondertussen hebben Nvidia en Google zich ook een beetje gevoegd bij kamp PlayStation. Al gaat het hun meer om het cloud gaming verhaal. Voorafgaand aan alle rep en roer beloofde Microsoft dat Call of Duty voor minimaal 10 jaar op dezelfde dag speelbaar zou zijn op PlayStation als op Xbox. Sony ging hier niet mee akkoord.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023



Microsoft wil bewijzen dat de deal veel groter is dan Call of Duty. De jaarlijkse FPS is een leuke bonus, maar daar gaat het Microsoft helemaal niet om. Om dit standpunt nogmaals te verduidelijken, zien we nu deze overeenkomst tussen Microsoft en Nintendo. Gaat de deal door, dan verschijnt Call of Duty dus ook wéér op het Nintendo platform. En PlayStation? Tja, die kunnen zich hiermee nog eens hard in de vingers gesneden hebben..