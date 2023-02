Eerste State of Play van 2023 ook een feit!

Sony zal donderdagavond om 22:00 Nederlandse tijd een gloednieuwe State of Play aflevering online plaatsen. Deze aflevering zoomt in op 5 nieuwe PlayStation VR2 games en een uitgebreide blik op Kill the Justice League.

Onlangs werden er al 10 nieuwe PSVR2 titels bevestigd voor de lanceringsperiode van de nieuwe generatie VR bril van Sony. Morgenavond worden nog eens 5 partner PSVR2 games uitgelicht, die later dit jaar verschijnen. Welke dat moeten zijn is dus nog een verrassing, maar dat ze speciaal in een State of Play worden aangekondigd, wilt wel iets zeggen. Toch? Een aantal fans op het internet speculeren al dat er mogelijk een PSVR2 versie van Half Life Alyx aan zit te komen.

Naast de vijf PSVR2 titels krijgen we 15 minuten aan beelden van Suicide Squad: Kill the Justice Leage. De volgende langverwachte titel van Rocksteady Studios. Bungie heeft ook al verklapt om even in te breken tijdens de State of Play aflevering. We krijgen namelijk de eerste keer de launch trailer te zien voor Destiny 2: Lightfall. De uitbreiding voor de multiplayer shooter verschijnt op 28 februari.

Kijk jij donderdagavond 23 februari om 22:00 naar de State of Play? Welke VR titels zie jij graag terug?