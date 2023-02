De grootste Destiny 2 veranderingen

Binnenkort mogen we aan de slag met de nieuwe Destiny 2 expansion: Lightfall. In Lightfall komt de strijd tussen light en de Darkness tot een hoogtepunt. The Witness heeft het dan ook voorzien op de Traveler. Maar ook voor ons als speler komen er een hoop wijzigingen.

Naast de story voortgang, komen er ook een hoop quality of life veranderingen, nieuwe features en mechanics die het voor ons als spelers hopelijk een stuk makkelijker gaan maken. Dit is dan ook misschien wel de expansion met de meeste nieuwe features. Vandaar dat wij de Destiny 2 nieuwtjes graag nog eens willen uitlichten.

Loadouts – Misschien wel de meest welkome wijziging, en dan ook een van de meest verzochte: loadouts. We krijgen namelijk de mogelijkheid om loadouts op te slaan en te veranderen wanneer we willen. Zolang je inventory slots vrij hebt, zal de loadout je equipment uit de vault halen en equippen wanneer jij dat wil. Dit maakt het wisselen tussen raid loadouts, nightfall loadouts en pvp loadouts natuurlijk een stuk makkelijker.

Combat mod overhaul – In lightfall krijgen de combat mods een enorme overhaul. Elements zullen anders aangepakt worden, artifact mods hoeven niet meer op een armor piece gezet te worden en elemental well en well abilities zijn verplaatst naar de 3.0 class build. Dit geeft veel meer vrijheid en mogelijkheden met de mods. Artifact mods zullen dus “always-on” worden.

Champion stun options –Alle subclasses krijgen opties om champions aan te pakken. Dit hoeft dus niet meer via mods. Het zal voor elke subclass mogelijk zijn om in ieder geval twee derde van alle champions tegen te gaan. Dit zal veel meer vrijheid in wapenkeuze opleveren. Ook voor builds in een team zal dit veel makkelijker zijn. Je hoeft je straks een stuk minder aan te passen aan je teammates en je coverage zal over het algemeen veel beter zijn.

Match game verdwijnt – De modifier de er voor zorgde dat enemies met shield types die niet matchen met jouw wapen enorm moeilijk zijn te breken, verdwijnt. Ook dit zal voor veel meer vrijheid in wapenkeuze zorgen. Je hoeft straks niet meer met bijvoorbeeld een solar wapen een activity in vanwege enemies met solar shields.

Crafting – Het crafting systeem zal ook aangepakt worden. Deze zal helemaal worden teruggebracht naar de basis. Crafting currencies worden verminderd, deepsight farming zal minder moeizaam gaan en adept weapons zullen droppen met crafting-like traits. Zo geven endgame activities wapens met gelijke waarde aan crafted wapens.

Seasonal engrams en umbral engrams – Umbral engrams verdwijnen. Een simpele wijziging. Daarvoor krijgen we meer seasonal engrams die dus niet in je inventory zullen blijven hangen.

Strikes en nightfall wijzigingen – De oudste strikes en nightfalls zullen worden aangepakt om deze te moderniseren. Deze zullen ook uitdagender worden. Als eerste zijn arms dealer en lake of shadows aan de beurt. Ook battlegrounds zullen in nightfalls worden veranderd. Daar beginnen ze met Mars mee.

Ada-1 – Ada-1 is op dit moment natuurlijk een beetje werkloos geworden. Waar we vroeger naar Ada-1 gingen voor onze mods, bezoeken we haar een stuk minder sinds alle mods vrij te gebruiken zijn. Ada-1 gaat in lightfall dus oude shaders verkopen. Tijd om haar weer regelmatig te bezoeken.

Strand – Natuurlijk de grootste wijziging: de nieuwe Strand subclass. Strand geeft alle classes nieuwe mogelijkheden die we natuurlijk in de trailers al hebben gezien. Vooral de grappling hook oogt interessant.

Lightfall belooft een van de meest ingrijpende Destiny 2 expansions te worden en Bungie lijkt veel naar feedback te hebben geluisterd. Wij kunnen zelf niet wachten om aan de slag te gaan met de expansion en hebben onze bounties dan ook al opgespaard. Laat ons in de reacties vooral weten of jullie ook klaarzitten voor Lightfall, en wie aan de raids gaat beginnen.