Discord Voice Chat nu beschikbaar op PlayStation 5

Vanaf vandaag mag je aan de slag met Discord Voice Chat op je PlayStation 5 console. Je kunt dus samen met PC of Xbox maatjes samen in één voice party zitten om toch samen te gamen. Nice!

Je kunt vanaf nu Discord voice-kanalen betreden van alle servers waar je in zit, via je PS5. Maar hoe ga je direct aan de slag met Discord Voice Chat op PlayStation 5?

Discord op je PS5

Indien je je PlayStation account al had gekoppeld met Discord, moet je dit opnieuw doen via de PS5 console. Navigeer daarvoor naar de instellingen en vervolgens Profiel en Account. Navigeer naar Linked Services en selecteer Discord. Volg de instructies op het beeldscherm om Discord (opnieuw) te koppelen met je PS5 account.

Nu je Discord (opnieuw) gekoppeld is, vraag je je misschien af waar de Discord applicatie staat, of waar je Discord kanalen kunt zien tussen je bestaande PS5-parties. Helaas, maar zo werkt het niet.

Om een Discord kanaal te betreden vanaf je PlayStation 5, gebruik je je smartphone. Betreed een spraakkanaal op je telefoon en swipe vervolgens naar boven. Een nieuw menu opent en bovenaan in dit menu staat nu “Overdragen naar PlayStation”.

Als je je PlayStation 5 aan hebt staan betreed je automatisch het spraak-kanaal via je PlayStation 5 en ben je klaar om samen te gaan gamen met al je vrienden, ongeacht op welk platform zij spelen.

Heb jij net als ons al deze tijd gewacht op Discord Voice Chat voor PlayStation 5? Met vrienden die spelen op allerlei verschillende platformen is dit een hele aangename feature waar we vanaf vandaag met z’n allen van kunnen genieten. Have fun!